"Пламя мира" подняли над Курганом Славы - теперь путь на Минск

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" приближается к Минску, сегодня факел пронесли по "Линии Сталина" и подняли над Курганом Славы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня свой путь по знаковым для белорусского народа местам огонь II Европейских игр начал в историко-культурном комплексе "Линия Сталина". Здесь по окопам и траншеям бегом и на военной технике эстафету передавали генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, белорусский силач Кирилл Шимко и другие. В завершение все участники огненного пробега совершили небольшое путешествие во времени на бронепоезде.

Чуть позже зрители приветствовали факелоносцев на территории мемориального комплекса "Курган славы". Как напомнила председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, эстафета прошла по многим городам региона - Борисов, Жодино, Смолевичи, Логойск, Молодечно, Заславль. "Она объединила множество людей разных по возрасту, направлениям деятельности - спортсменов, артистов, государственных служащих и всех, кто неравнодушен к спорту, - сказала Наталья Якубицкая. - Отмечу, что 32 спортсмена от Минской области будут участвовать в II Европейских играх. Мы обязательно будем за них болеть. А нам всем пожелаю ярких, праздничных эмоций".

Символичный факел из рук в руки передавали прославленные спортсмены - олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Леонид Тараненко, олимпийский чемпион 2010 года по фристайлу Алексей Гришин, а также заслуженные артистки Беларуси Алена Ланская и Ирина Дорофеева, телеведущий и бизнесмен Денис Курьян, телеведущая Марина Грицук.

Леонид Тараненко, которому не впервой участвовать в подобных эстафетах, во время церемонии признался, что участие в "Пламени мира" для него особенно почетно. Он пожелал белорусским спортсменам здоровья, удачи и побед. К этим пожеланиям присоединились и остальные факелоносцы, отметив, что вложили в энергию пламени всю свою поддержку белорусским атлетам.

Символичность того, что крупный мультиспортивный форум проходит в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, отметила Ирина Дорофеева. "Хочу пожелать только мирных побед. Побед во имя любви и единения наших народов. Чтобы этот спорт был чистым и честным. А мы всей Беларусью будем гордиться, что эти игры проходят в Минске", - подчеркнула она.

"Здорово, что II Европейские игры, как и безвиз, еще больше подогреют интерес иностранных друзей к Беларуси. Но самое главное, что это праздник наш с вами, праздник Беларуси. Поэтому приглашаю всех белорусов, кто не в Минске, - приезжайте. В фан-зоны, развлекательные места и, конечно, на сами соревнования. Мы заслужили этот праздник", - сказал Денис Курьян.

"Курган Славы" стал последней точкой большого путешествия эстафеты огня по Минской области. Уже завтра маршрут пламени игр проляжет по улицам и знаковым местам белорусской столицы.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях. 17 июня огонь встретят в Минске на площади Государственного флага. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" во время церемонии открытия II Европейских игр.-0-