План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 июля 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:26 В Чашниках горел цех бумажной фабрики Происшествия
12:22 Около Br20 млн направят на подготовку к отопительному сезону в Брестской области Регионы
12:19 Первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны презентовали в Минске Культура
12:17 Стало известно самое удобное для путешествий гражданство Калейдоскоп
12:04 Суд наложил арест на деньги четырех фигурантов "дела банкиров" Происшествия
12:03 Беларусь и Оренбургская область заинтересованы в развитии сотрудничества Экономика
11:59 План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован Регионы
11:56 Кратковременные дожди ожидаются местами по Беларуси 9 июля Общество
11:53 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. В мире
11:47 Три представителя "Энергетика-БГУ" вошли в сборную 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11:33 Горные курорты Грузии 10 июля откроют летний сезон В мире
11:33 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": промышленность Беларуси в цифрах Общество
11:30 Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси Общество
11:26 Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты рассказал о мошеннических схемах фишинга Технологии
11:26 МАРТ предлагает потребителям кондитерских изделий поучаствовать в онлайн-опросе Общество
11:18 В Сербии во время беспорядков пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов В мире
11:17 За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу людей Происшествия
10:52 ВОЗ допускает возможность распространения коронавируса по воздуху В мире
10:49 Генпрокуратура проверяет законность доходов четырех фигурантов "дела банкиров" Происшествия
10:48 Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет 9 июля на сайте БЕЛТА Общество
10:44 В Логойском районе горел дом, хозяин получил ожоги Происшествия
10:34 Белорусские аграрии убрали половину площадей озимого ячменя Экономика
10:32 Спектакль Купаловского театра "Шляхціц Завальня" покажут в новом автокинотеатре в Минске Культура
10:32 Ученые БГУ разработали инновационную защитную маску Общество
10:23 Итальянские невесты протестовали против ограничительных мер на свадьбы В мире
10:19 Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение Экономика
10:09 Около 280 человек восстановились в санаториях Минтруда после лечения заболевания, вызванного COVID-19 Общество
09:44 Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 начала подготовку к новому сезону Спорт
09:34 Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах Общество
09:18 ООН рассматривает новые вызовы как путь к инновациям - Казана-Вишневецкий Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 июля 2020, 11:59

План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован

Фото из архива
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы усовершенствовать архитектурный облик застройки в столице, Мингорисполком утвердил градостроительный проект детального планирования "Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах ул.Ульяновская - ул.Ленина - железная дорога "Минск-Москва" - граница ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР-2". Соответствующее решение опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Корректировка потребовалась, чтобы "устранить противоречия между разработанным проектом детального планирования и тенденциями в развитии территории с установлением новых градостроительных требований к функциональному использованию и застройке проектируемой территории для регулирования инвестиционных процессов".

Проектом предусматриваются вынос производственных объектов в границах проектирования; реставрация и приспособление объектов историко-культурного наследия; строительство объектов административно-делового, торгово-бытового, культурно-просветительского назначения; реконструкция сетей инженерного оборудования территории с устройством временных очистных сооружений поверхностного стока. Всего на территории будут выделены 14 инвестиционных участков для общественной застройки и строительства двух многоуровневых автостоянок.

По ул.Октябрьской дорожную сеть реконструируют, дополнительно здесь организуют пешеходную улицу-галерею. На первом этапе трамвайная линия и разворотное кольцо трамвая на улице будут сохранены. Но на втором этапе (при прокладке трамвайной линии до жилого района Серебрянка и строительства там разворотного кольца трамвая) предполагается перенести линию с ул.Октябрьской на ул.Ленина и сместить технологическое кольцо с территории общественной зоны.

Улица Октябрьская делит территорию на два планировочных квартала. В первом, юго-западном, сохраняется и даже немного расширяется комплекс студенческих общежитий БГУ с объектами обслуживающего назначения и спортивным ядром. Все производственные объекты, располагаемые в квартале, выносятся или закрываются. Трансформации производственных площадей подвергнутся ПРУП "МЗОР", ОАО "Дрожжевой комбинат", ЧУП "Новик", АЗС, ООО "ИнвестПриват" и ОДО "Ройялт".

Во втором квартале сохраняется концертный зал "Минск", который превратится в культурно-зрелищный комплекс с летним амфитеатром, закрытыми сценическими помещениями, кафе, парковкой и перехватывающей автостоянкой, и два производственных объекта. Территория завода "Минск Кристалл" будет существенно реконструирована за счет изъятия около 2 га земли и организации здесь трех инвестиционных участков, а само предприятие подлежит технологической модернизации. В настоящее время идет строительство общественного здания с гостиницей ООО "БелРостИнвестСтрой" и проектирование здания ООО "Белинфонет".

Здания бывшего дрожжевого, металлообрабатывающего и кожевенного заводов будут отреставрированы для организации постоянных и временных музейно-выставочных экспозиций, творческих мастерских (студий) художников и артистов, объектов сопутствующего обслуживания туристов и посетителей формируемого культурного центра по ул.Октябрьской. Планируется обустройство многоуровневой автостоянки вдоль железной дороги, формирование выставочно-музейного комплекса, ТРЦ и физкультурно-досугового центра на основе производственных корпусов завода МЗОР.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск строительство
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Около Br20 млн направят на подготовку к отопительному сезону в Брестской области
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 22 июля
Фото из архива Спортинвентарь и новую экипировку получили в подарок школы Житковичского района
Фото Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения В Брестской области сильный ветер повредил более 550 га леса
Каждый цветок снимается вручную: под Щучином начался сбор календулы
Фото tilray.ca Сервис поиска профессиональных сиделок может появиться в Минске в 2021 году
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
В Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента с COVID-19
Белорусские аграрии убрали половину площадей озимого ячменя
Онлайн - это выгодно! Покупка квартиры в столичных комплексах - с бонусом 5 тысяч рублей
Топ-новости
Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах
Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение
ООН рассматривает новые вызовы как путь к инновациям - Казана-Вишневецкий
Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет 9 июля на сайте БЕЛТА
План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован
Ученые БГУ разработали инновационную защитную маску
Мир моторов: не фантастика, а реальность!
Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту
Около 280 человек восстановились в санаториях Минтруда после лечения заболевания, вызванного COVID-19
Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты рассказал о мошеннических схемах фишинга
Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры
Беларусь направила гуманитарную помощь в Украину
Петришенко: в Беларуси создана система кардиологической помощи по мировым стандартам
МАРТ предлагает потребителям кондитерских изделий поучаствовать в онлайн-опросе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.