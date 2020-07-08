План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы усовершенствовать архитектурный облик застройки в столице, Мингорисполком утвердил градостроительный проект детального планирования "Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах ул.Ульяновская - ул.Ленина - железная дорога "Минск-Москва" - граница ландшафтно-рекреационной зоны 25 ЛР-2". Соответствующее решение опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Корректировка потребовалась, чтобы "устранить противоречия между разработанным проектом детального планирования и тенденциями в развитии территории с установлением новых градостроительных требований к функциональному использованию и застройке проектируемой территории для регулирования инвестиционных процессов".

Проектом предусматриваются вынос производственных объектов в границах проектирования; реставрация и приспособление объектов историко-культурного наследия; строительство объектов административно-делового, торгово-бытового, культурно-просветительского назначения; реконструкция сетей инженерного оборудования территории с устройством временных очистных сооружений поверхностного стока. Всего на территории будут выделены 14 инвестиционных участков для общественной застройки и строительства двух многоуровневых автостоянок.

По ул.Октябрьской дорожную сеть реконструируют, дополнительно здесь организуют пешеходную улицу-галерею. На первом этапе трамвайная линия и разворотное кольцо трамвая на улице будут сохранены. Но на втором этапе (при прокладке трамвайной линии до жилого района Серебрянка и строительства там разворотного кольца трамвая) предполагается перенести линию с ул.Октябрьской на ул.Ленина и сместить технологическое кольцо с территории общественной зоны.

Улица Октябрьская делит территорию на два планировочных квартала. В первом, юго-западном, сохраняется и даже немного расширяется комплекс студенческих общежитий БГУ с объектами обслуживающего назначения и спортивным ядром. Все производственные объекты, располагаемые в квартале, выносятся или закрываются. Трансформации производственных площадей подвергнутся ПРУП "МЗОР", ОАО "Дрожжевой комбинат", ЧУП "Новик", АЗС, ООО "ИнвестПриват" и ОДО "Ройялт".

Во втором квартале сохраняется концертный зал "Минск", который превратится в культурно-зрелищный комплекс с летним амфитеатром, закрытыми сценическими помещениями, кафе, парковкой и перехватывающей автостоянкой, и два производственных объекта. Территория завода "Минск Кристалл" будет существенно реконструирована за счет изъятия около 2 га земли и организации здесь трех инвестиционных участков, а само предприятие подлежит технологической модернизации. В настоящее время идет строительство общественного здания с гостиницей ООО "БелРостИнвестСтрой" и проектирование здания ООО "Белинфонет".

Здания бывшего дрожжевого, металлообрабатывающего и кожевенного заводов будут отреставрированы для организации постоянных и временных музейно-выставочных экспозиций, творческих мастерских (студий) художников и артистов, объектов сопутствующего обслуживания туристов и посетителей формируемого культурного центра по ул.Октябрьской. Планируется обустройство многоуровневой автостоянки вдоль железной дороги, формирование выставочно-музейного комплекса, ТРЦ и физкультурно-досугового центра на основе производственных корпусов завода МЗОР.-0-