Плановое отключение горячей воды в Могилеве начнется с 13 мая

14 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. График отключения горячей воды утвердили в Могилеве. Временные неудобства первыми затронут жителей микрорайона Соломинка областного центра, рассказали корреспонденту БЕЛТА в филиале "Могилевские тепловые сети РУП "Могилевэнерго".

Испытания тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону начнутся в микрорайоне Соломинка с 13 по 26 мая. Они будут проходить в районе улиц Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, Гоголя, Кирова, 30 лет Победы, Крупской (до жилых домов №№62; 64; 55; 51; 51а) и Гришина (до жилых домов №№61, 63, 65, 67, 71).

С 10 по 23 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать в центральной части города - районе улиц Ленинская, Пионерская, Первомайская, проспект Мира до гостиницы "Могилев", микрорайона "Юбилейный", Гришина (до жилых домов №№72, 74, 76, 78, 80), Крупской (до жилых домов №№51, 51а, 70).

Третий этап ремонтных работ запланирован с 8 по 21 июля на участке, в который вошли улицы Симонова, Кутепова, Габровская, Островского, Пушкинская, Фатина, Златоустовского. Воду отключат и на территории проспектов Шмидта, Димитрова и Витебский, бульвара Непокоренных.

Заключительный этап испытаний теплосетей пройдет с 29 июля по 11 августа. В этот период горячее водоснабжение будет отсутствовать в следующих районах: Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, ул. Менжинского, ул. Челюскинцев, ул. Строителей, ул. Космонавтов, проспекта Мира (от университета имени Кулешова до гостиницы "Могилев").

В филиале теплосетей отметили, что во время испытаний возможно произвольное повреждение теплопровода. В случае обнаружения промоин в грунте и разрывов теплотрасс нужно немедленно обратиться к специалистам по телефонам: 80222705968, 80222705067, а также на мобильный номер +375333191590.-0-