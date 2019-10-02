Плановые лесовосстановительные работы ведутся вдоль МКАД в районе Куропат

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдоль Минской кольцевой автодороги в районе урочища Куропаты проводятся плановые лесовосстановительные работы, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.

"Сейчас мы проводим плановые лесовосстановительные работы. В частности, на участке леса, который примыкает к первой кольцевой, в течение сезона проводились мероприятия по уборке погибших и отставших в росте деревьев. На их месте проводится лесовосстановление. Каждое насаждение имеет свою полноту. В связи с тем, что нам пришлось убирать усохшие и погибшие деревья, снизилась полнота и открылся нижний полог. Для устойчивости насаждений мы его подсаживаем", - рассказал Александр Миронович.

По его словам, сейчас высаживаются клены и кустарники. Работы на участке лесного массива планируется завершить в ближайшее время в соответствии с периодом вегетации деревьев.-0-