Плановые отключения горячей воды в Гродно начнутся с 19 мая

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Плановый ремонт теплосетей, требующий отключения горячей воды, начнется в Гродно с 19 мая, сообщили БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".

Гродненские тепловые сети будут проводить эти работы поэтапно. Первые отключения горячей воды пройдут в Гродно с 19 по 31 мая. В зону отключения войдут часть центра города, а также район проспекта Космонавтов и улицы Захарова.

Второй этап отключения с 9 по 21 июня затронет часть центра города, территории от мини-ТЭЦ "Северная" до урочища Пышки, а также северную промышленную зону и микрорайоны Форты, Переселка, ул.Пушкина.

В третью зону отключения с 7 по 19 июля войдет занеманская часть города - микрорайонны Вишневец, Южный, Принеманский, Ольшанка и Фолюш. Также горячую воду в эти сроки отключат в районе ТЭЦ-2 и промзоны "Аульс".

С 28 июля по 9 августа горячей воды не будет в микрорайонах Девятовка и Грандичи, а также в районах улиц Менделеева, Щорса, Пролетарская.-0-