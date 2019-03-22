Планы по завершению строительства "Газпром центр" в Минске к концу 2020 года сохраняются

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный комплекс "Газпром центр" будет построен в Минске к концу 2020 года. Озвученные ранее сроки не поменялись. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Владимир Майоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объект строится и будет сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года", - проинформировал Владимир Майоров. Он пояснил, что при строительстве объекта возникли геологические осложнения. "Мы сейчас работаем над усилением свайного основания в связи с проектным решением для того, чтобы основное высотное здание было построено надежно", - сказал гендиректор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Генеральным подрядчиком строительства многофункционального комплекса "Газпром центр" является итальянская компания Codest. Инвестором и заказчиком строительства выступает ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Строительство многофункционального комплекса "Газпром центр" в Минске началось в 2015 году.

Codest входит в состав группы компаний Rizzani De Eccher. Строительный холдинг существует на рынке с 1831 года, оказывает услуги в странах Восточной Европы и СНГ с 1984 года. В портфолио компании реставрация Центрального железнодорожного вокзала Милана и исторических объектов в Венеции (Италия), Центрального стадиона "ВТБ-Динамо" (Москва), строительство МФК "Арена парк" (Москва), главного офиса банка "Интеса Сан Паоло" (Турин, Италия), МФК "Ашан Клош Д'Ор" (Люксембург), "Портопикколо" (Триест, Италия), Центра исмаилитов (Душанбе, Таджикистан), Великой мечети Абу-Даби (ОАЭ), отеля Four Seasons (Баку, Азербайджан), отеля Radisson Blu (Киев, Украина).-0-