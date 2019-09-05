Планы развития предпринимательства Оршанского и Браславского районов разработают к ноябрю

5 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Планы развития малого и среднего предпринимательства Оршанского и Браславского районов планируется разработать к ноябрю 2019 года по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила тематический координатор проекта Наталья Адамчик сегодня в Витебске во время обучающего семинара для участников конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Проект реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси, а финансируется Европейским союзом. Районный план развития предпринимательства станет основным инструментом реализации проекта. В его основу будут положены бизнес-идеи, поступившие от предприятий и частных компаний, предпринимателей и местных жителей, заинтересованных воплотить их в последующем на территории районов.

На объявленный конкурс поступило более 110 заявок из Оршанского района и 130 бизнес-идей из Браславского. Они охватывают практически все сферы жизнедеятельности и дают представление о потребностях и предпринимательском потенциале этих регионов. Заявки проходят экспертизу и обсуждение, эксперты проекта проводят консультации с местными органами власти о возможных путях реализации предложений и их поддержке. Параллельно авторы бизнес-идей приглашаются на образовательные мероприятия проекта, посвященные различным аспектам проектной деятельности. Лучшие предложения войдут в районные планы развития предпринимательства, смогут принять участие в конкурсах в рамках проекта, а победители получат финансовую поддержку.

Итоговые варианты районных планов развития малого и среднего бизнеса, рассчитанных на два года, планируется представить на утверждение местным органам власти до 10 ноября. Документы будут содержать мероприятия и пошаговый алгоритм действий всех участников, включая органы власти, представителей бизнеса, организаций всех сфер деятельности, заинтересованных в развитии района. Важнейшими индикаторами успешности взаимодействия экспертов с регионами определены такие критерии, как создание новых предприятий и рабочих мест, увеличение занятости и самозанятости граждан, отметила Наталья Адамчик.

Большинство поступивших на конкурс бизнес-идей из Браславского района подразумевает максимальное освоение его туристического потенциала, который должен быть востребован круглый год, включая развитие специализированных (медицинских, спортивно-реабилитационных) туристических направлений. Еще одной перспективной нишей для активизации деловой инициативы в регионе является организация производства экологической сельхозпродукции с опорой на местные ресурсы. В Оршанском районе значимая часть поступивших заявок направлена на реализацию проектов в сфере IT-технологий, в частности внедрение IT-решений для улучшения медицинского обслуживания и развития экспорта услуг. Часть бизнес-идей связана с сохранением и стимулированием традиционной занятости для сельских жителей и подразумевает создание сети производителей традиционных продуктов питания и товаропроводящей сети для реализации и продвижения их продукции на внутреннем и внешних рынках.

Проект международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" зарегистрирован Министерством экономики 1 февраля 2019 года. Срок его реализации составляет 36 месяцев до 31 января 2022 года. Проект направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности и инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне.-0-