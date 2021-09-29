Плательщики Могилева за 8 месяцев обеспечили почти 43% поступлений в бюджет области

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Плательщики Могилева обеспечили почти 43% поступлений в бюджет области за 8 месяцев этого года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Br453,4 млн, или 42,7% от общих поступлений в бюджет области, уплатили плательщики Могилева за январь - август этого года, - рассказали в пресс-центре. - Крупнейшими плательщиками областного центра стали РУП "Могилевэнерго", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, ЗАО "Завод полимерных труб". Доля их поступлений в бюджете города составила 23,3%, или Br105,8 млн".

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц - Br157,6 млн, или 34,8%, налога на добавленную стоимость - Br115 млн (25,4%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале - Br37,8 млн (8,3%), налога на прибыль - Br47,9 млн (10,6%), налога при упрощенной системе налогообложения - Br23,2 млн (5,1%).

Плательщики Ленинского района Могилева обеспечили 74,9% поступлений, Октябрьского - 25,1%-0-