Плательщики Витебской области в 2021 году добровольно доплатили в бюджет Br33,4 млн

26 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Налогоплательщики Витебской области в 2021 году добровольно доплатили в бюджет около Br33,4 млн по результатам проведенного налоговыми инспекциями камерального контроля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Всего в 2021 году инспекции направили субъектам хозяйствования около 3,4 тыс. уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Это почти на 19% больше, чем в 2020 году, что связано с возросшими возможностями ведомства по проведению мероприятий профилактического и предупредительного характера, которые проводятся без вмешательства в деятельность плательщиков.

Помимо доплат в бюджет после уточнения деклараций также по результатам камерального контроля уменьшена на Br31,1 млн сумма подлежащего возврату из бюджета НДС, что более чем в 2,3 раза больше, чем в 2020-м. По оценке специалистов ведомства, такая динамика связана с ростом деловой активности субъектов хозяйствования, возросшим количеством операций и объемов выручки. Это увеличивает возможность непреднамеренных ошибок и неточностей, а их предотвращение является основной задачей камерального контроля, отметили специалисты. Таким образом, уровень добровольного исполнения плательщиками налоговых обязательств по результатам камерального контроля в 2021 году вырос почти на 35,7% по сравнению с 2020-м.

Всего за 2021 год в консолидированный бюджет Витебской области поступило свыше Br2,5 млрд, в том числе в местный бюджет около Br1,8 млрд. Среди доходных источников ведущая роль принадлежит НДС, удельный вес которого составил почти 30%. Объем поступлений НДС превысил Br742 млн, что почти на 70% больше, чем в 2020 году. На долю подоходного налога (Br661,4 млн) приходится 26,4% в доходах бюджета, при этом его поступления выросли на 14,5%. Объем уплаченного налога на прибыль увеличился на 76,5% до Br212,3 млн, удельный вес вырос до 8,5%. Еще одним значимым доходным источником остаются налоги на собственность: их доля составила 5,9%, а объем поступлений увеличился на 9,5% до Br147,2 млн.-0-