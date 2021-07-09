9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Платежи в консолидированный бюджет Брестской области за первое полугодие выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

За январь - июнь в консолидированный бюджет региона поступило Br876,5 млн. План консолидированного бюджета выполнен на 102,5% (сверх плана поступило Br21,6 млн), в том числе местных бюджетов - на 104% (Br38,2 млн). На Br16,6 млн больше запланированного возвращено из республиканского бюджета.

От организаций госсектора в областной бюджет поступило Br520,6 млн, или 59,4% всех поступлений, от негосударственных организаций - Br286,5 млн (32,7%). Индивидуальные предприниматели перечислили в бюджет Br41,3 млн (4,7%), физические лица - Br28,1 млн (3,2%).

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога с физических лиц (42,6%), налога на прибыль (11,7%), акцизов (7,1%), налога на недвижимость с организаций (5,7%), налога на добавленную стоимость (4,6%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,6%).

Всего в области насчитывается 576,8 тыс. плательщиков. Из них 19,7 тыс. - это юридические лица, 32,6 тыс. - ИП.-0-