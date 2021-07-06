Платная парковка появится в центре Бреста

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Бреста появится платная парковка. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Загруженность автомобилями и недостаток свободных парковочных мест в центре города - актуальный и наболевший вопрос для Бреста. Признаюсь, взвешенно и тщательно подходили к его решению. Как один из вариантов - решили апробировать устройство платных парковок. Приступаем к реализации пилотного проекта в одном из самых проблемных мест - районе Колхозного рынка", - написал Александр Рогачук.

На ул. Карбышева (вдоль рынка от ул. Пушкинской до ул. Мицкевича) планируется обустроить платную парковку примерно на 55 мест. Она будет полностью автоматизированной. Все вырученные деньги будут поступать в городской бюджет. Ожидается, что к началу зимы эта парковка заработает.

"Посмотрим как оправдает себя эта идея. При положительном опыте приступим к организации подобных парковок еще в нескольких местах в центральной части города", - резюмировал председатель горисполкома.-0-