Плавательный бассейн открылся в Комаринских яслях-саду Брагинского района

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Плавательный бассейн открылся в Комаринских яслях-саду, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брагинского райисполкома Николай Ящук.

Для маленьких посетителей и их родителей, а также коллектива педагогов и воспитателей это знаменательное и долгожданное событие. По сути, бассейн - ровесник самого учреждения, также был построен в 1991 году, однако из-за нарушений возведения конструкций в эксплуатацию не был введен. Спустя много лет мечта комаринцев сбылась.

Красную ленточку на введенном объекте перерезали заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов и председатель Брагинского районного Совета депутатов Александр Колесан. Первые водные старты в бассейне взяли воспитанники средней группы Комаринских яслей-сада, их оценка заплыву - единогласное "Класс!".

Работы по возрождению оздоровительного объекта проводились за счет местного бюджета во исполнение протокола поручений председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника по наведению порядка и благоустройству городских поселков. На его реконструкцию и оснащение было выделено Br382 тыс. Капитальный ремонт учреждения с элементами реконструкции бассейна выполняла подрядная организация ОАО "Полесьестрой".

Получился целый оздоровительный комплекс. Соединяет обновленную часть с помещениями яслей-сада большая светлая галерея. Занятия по плаванию у дошколят будут проходить в чаше размером 8 на 4 м глубиной около 1 м с переливом. Обустроены также душевые кабины, раздевалка, туалет, кабинеты медсестры и тренера. Отдельное помещение отведено под инвентарь для занятий. Приобретено все необходимое от надувных приспособлений и снаряжений до игрушек.

Сегодня в Комаринских яслях-саду работает 6 групп, в том числе дошкольные и санаторные, рассчитанные на более 90 воспитанников. Ежедневно мальчишки и девчонки с помощью воспитателей познают мир под девизом яслей-сада "Учись, играя!". Этого принципа теперь будут придерживаться и на занятиях по плаванию.

"Дети очень рады появлению бассейна. Готовы тренироваться", - поделились эмоциями в яслях-саду. При этом каждому ребенку будет уделено должное внимание - по санитарным нормам и правилам одновременно в бассейне могут заниматься 5-6 человек. Тренер по плаванию Анна Шеин подтверждает, без индивидуального подхода в обучении плаванию невозможно, как и без игровых элементов. Уже составлена программа занятий с учетом возрастных особенностей и требований для воспитанников разных групп.

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То, что открытый объект будет востребован, не подлежит сомнению. Это первый и пока единственный бассейн не только в городском поселке, но и в районе в целом. Планируется, что он будет работать круглый год. Не исключено, что посещать его смогут и ребята из других населенных пунктов Брагинского района. В перспективе он будет задействован для предоставления платных услуг в выходные дни. В Комаринских яслях-саду с новыми возможностями продолжат выполнять свою главную задачу - воспитывать и растить здоровых и крепких детей, не исключено, что среди них появятся и чемпионы по плаванию.-0-

Фото Сергея Холодилина