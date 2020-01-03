Плазменная очистная установка на "Гомельобоях" позволит снизить годовой объем выбросов почти втрое

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК - Консалт" приступил к пуско-наладочным работам новой плазменной очистной установки. Это позволит значительно снизить выбросы в атмосферный воздух и возобновить работу приостановленной линии виниловой продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

Производство на участке было остановлено из-за превышения нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух. Вопросы, касающиеся едкого запаха и громкого гула после установки линии виниловой продукции на фабрике, обозначили жители Гомеля во время акции "Ваш вопрос Президенту" в 2019 году. Эта тема остается на контроле главы государства.

В сжатые сроки на уровне облисполкома была детально изучена проблема, разработан план технических и технологических мероприятий. Часть обозначенных вопросов удалось снять оперативно: выполнен комплекс мер по устранению запаха, беспокоящего местных жителей, на рабочих местах линии трафаретного участка установлены защитные экраны, закуплены экологичные материалы.

Параллельно на предприятии прорабатывали алгоритмы по нейтрализации выбросов в атмосферный воздух. В сентябре на государственную экологическую экспертизу был направлен проект обустройства очистной плазмокаталитической установки российского производства. Дано положительное заключение.

Как рассказал Андрей Сущевич, результаты экологической экспертизы дают основания для положительных прогнозов. В составе каждой системы установки предусмотрена шестиступенчатая очистка, в том числе модули предварительной очистки, ионизации, осаждения, финишной фильтрации, плазменной деструкции адсорбционной фильтрации. Так, по проектным данным, годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшится практически втрое: с 60,88 до 22,75 т.

Анализ результатов акустического расчета показывает, что уровни шума на границе жилой зоны, создаваемые проектируемыми источниками, не превысят нормативные допустимые значения. Эквивалентный уровень звукового давления составит максимально 36,9 дБА в ночное время, что не превышает санитарные нормы.

До ввода объекта в эксплуатацию организован аналитический (лабораторный) контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для подтверждения соответствия фактических параметров работы газоочистных установок их проектным показателям по всем веществам.

По словам Андрея Сущевича, со стороны Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и комитета выдерживается последовательная линия. По-прежнему сохраняется единственное и принципиальное требование - обеспечение соответствующих экологическим нормам и требование параметров. Учитывая сложность производства и приближенность предприятия к жилым кварталам, дополнительно выдвинут ряд условий.

Основная цель инвестпроекта по производству виниловых обоев на предприятии - выпуск полного спектра продукции: от бюджетных вариантов до премиум-класса. Предполагалось, что при выходе установленного оборудования на полную мощность рентабельность продукции составит около 15-20%.-0-