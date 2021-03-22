Пляжи Минска должны подготовить к сезону до 15 мая

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наведение порядка и благоустройство, состояние столичных пляжей среди прочих тем обсуждались сегодня на оперативном совещании в Минском горисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поставил задачу завершить подготовку столичных пляжей к купальному сезону до 15 мая. "В преддверии отпускного сезона в городе необходимо обеспечить комфортные условия для отдыха у воды на столичных пляжах. Следует привести в порядок пляжное оборудование, организовать выездную торговлю, работу санузлов, своевременную очистку водной поверхности, подсыпку песка на береговых линиях, установку дополнительного оборудования", - сказал Владимир Кухарев.

Глава города также поручил санитарной службе и городскому управлению МЧС в ближайшее время проверить состояние чердаков и подвалов в столичном жилфонде. Необходимо оценить состояние этих помещений, проверить их на предмет захламленности, а также убедиться, что доступ посторонних туда ограничен.

С начала весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению города в порядок после зимы приведены уже 23% дворовых территорий. Вместе с тем Владимир Кухарев потребовал усилить работу по наведению порядка в городе, в том числе на территориях, закрепленных за субъектами хозяйствования.-0-