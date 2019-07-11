Пляжное дефиле, шуточные конкурсы и состязания на песке - в Гомеле отметят День Нептуна

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Театрализованный праздник "День Нептуна" на Новобелицком пляже пройдет в Гомеле 13 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Новобелицкого района Гомеля.

Откроет праздник театрализованное представление с участием костюмированных персонажей. По традиции повелитель морей эффектно появится на пляже в окружении русалок. Нептун со своей свитой причалит к песчаному берегу Сожа.

Украшением летнего праздника станет дефиле в пляжной одежде и хореографическая постановка театра танца Diva. Спортивным азартом взрослых и детей зарядят соревнования по армрестлингу, пляжному волейболу, перетягиванию каната, игра в "Народный мяч". Проверкой на логику и смекалку станут шуточные конкурсы.

Сделать яркие и запоминающиеся снимки можно будет в фотозонах. Для самых маленьких участников праздника будут работать аттракционы.

Освежиться прохладительными напитками и перекусить после активного отдыха предложат торговые палатки.

Представители подразделений МЧС, ОСВОД, Белорусского общества Красного Креста проведут информационную акцию "Лето с пользой". Для ребят организуют викторины и акции по безопасности в разных жизненных ситуациях.

Начало программы в 11.00. Как уточнили в администрации, в связи с погодными условиями возможны коррективы.

Традиции отмечать День Нептуна на Новобелицком пляже - более 10 лет. За эти годы площадка стала одним из полюбившихся гомельчанам мест семейного отдыха.-0-