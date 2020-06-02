Площадь борщевика Сосновского в Гомельской области планируют сократить в этом году на 30-40%

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Площадь борщевика Сосновского в Гомельской области планируют сократить в этом году минимум на 30-40%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По оценкам специалистов, занятые борщевиком площади удастся уменьшить не менее чем на 25 га с 100-процентным уничтожением малых популяций.

В регионе утверждены и выполняются планы по предотвращению распространения инвазивных растений. Активно идет работа по уничтожению популяций борщевика Сосновского. Так, по состоянию на конец мая, обработано почти 41 га, или более 70% от его общей площади. Основная часть - комбинированным способом с использованием гербицидов. Уменьшается доля обработки территорий ручным способом (выкапыванием).

В некоторых районах работы завершены. "За последние годы принимаемые меры и замена традиционного выкашивания на более эффективную обработку борщевика гербицидами позволили в Гомельской области снизить площади распространения инвазивного растения более чем на 38 га, или на 39,5% от общей площади произрастания", - рассказали в комитете.

Специалисты также изучают биоразнообразие парков, скверов, полос железных дорог и других территорий городов и населенных пунктов. "Недопустимо использовать в озеленении, а также выращивать в питомниках и продавать растения, запрещенные к интродукции и (или) акклиматизации в Беларуси", - отметили в комитете. Перечень таких растений установлен Минприроды. Под запретом как древесные (клен ясенелистный, робиния лжеакация), так и травянистые инвазивы (борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, золотарник канадский, золотарник гигантский, конопля посевная, мак cнотворный, эхиноцистис лопастной).

Сотрудники комитета устанавливают факты выращивания или посадки инвазивных видов и пресекают такую деятельность.-0-