Площадь борщевика Сосновского в Гомельской области за два года сократилась почти на 40%

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Площадь произрастания борщевика Сосновского в Гомельской области за 2018-2019 годы сократилась почти на 40%, сообщил сегодня на совещании в Гомельском облисполкоме председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На начало 2019 года в Гомельской области было учтено 256 мест с борщевиком Сосновского. Общая площадь его произрастания на землях 126 пользователей составляла 68,32 га. В течение года выявили еще 19 участков (0,7 га). Уничтожали борщевик с помощью гербицидов - эту работу провели на всех точках с инвазивным растением. "В результате общая площадь его произрастания за 2019 год снизилась на 15%. За период с 2018 по 2019 год она уменьшилась на 39,7%, или 38,1 га", - отметил Андрей Сущевич.

По словам председателя комитета, полностью уничтожены популяции борщевика в Житковичском и Наровлянском районах. Значительно сократили площади распространения растения в Гомельском, Ельском, Калинковичском, Мозырском, Светлогорском районах. Увеличения площадей, занимаемых борщевиком, не допущено ни в одном районе области. Сейчас в регионе под контролем 241 участок.

"Семена борщевика сохраняют всхожесть на протяжении 8-10 лет, поэтому снимать с учета обработанные гербицидами места можно лишь после подтверждения отсутствия всходов весной. При этом периодически контролировать территории нужно и в последующие два года", - обратил внимание Андрей Сущевич.

Что касается еще одного инвазивного растения - золотарника канадского, то на данный момент в регионе на контроле 229 мест его произрастания общей площадью более 25,6 га.

Для уничтожения борщевика Сосновского в населенных пунктах и на землях сельскохозяйственного назначения райисполкомам в 2020 году выделено Br43,08 тыс., золотарника канадского - более Br9 тыс. "Результатом совместной работы должно стать снижение к концу 2020 года площадей, занимаемых борщевиком и золотарником в Гомельской области, не менее чем на 30%", - заключил Андрей Сущевич.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что работу в данном направлении нужно выстраивать максимально эффективно, особое внимание стоит уделить культуре земледелия.-0-