Площадь борщевика Сосновского в Витебской области за 2018 год увеличилась почти на треть

28 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Площадь произрастания борщевика Сосновского в Витебской области за 2018 год увеличилась почти на 700 га, или на треть. Об этом сообщил сегодня председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов на совместном заседании президиума областного Совета депутатов и облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, эта цифра была получена в результате детального анализа площадей и научных данных. "В этом году мы глубоко изучим эффективность проведенных в 2018 году мероприятий, что позволит скорректировать работу и более эффективно задействовать имеющиеся ресурсы", - подчеркнул Виктор Галанов.

Руководитель ведомства отметил, что нынешней весной в регионе необходимо будет выполнить работы на всей площади произрастания борщевика: предстоит обработать около 3 тыс. га. В третьем квартале - повторить работы на площади 1,3 тыс. га. Потребность в финансовых ресурсах на эти цели составляет Br1,4 млн. Местные бюджеты предусматривают выделение Br545,4 тыс. для мероприятий на территории восьми районов.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к организации работы по борьбе с борщевиком и подчеркнул, что она должна проводиться системно и ответственность за нее возлагается на председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В прошлом году, по его мнению, эта работа была провалена: поздно задействовали технику, не развернулись вовремя с гербицидами. В результате растение успело выпустить семена, что свело к нулю всю эффективность мероприятий. "В текущем надо своевременно, дважды-трижды отработать, сбить шапки и не дать ему отсеяться", - подчеркнул губернатор.-0-