Площадь лесопосадок в Брестской области за пять лет увеличилась почти вдвое

18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за последние пять лет почти в два раза увеличились площади, отведенные под посадку лесных культур. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО), главный лесничий Александр Матюшевский.

Лесхозы региона в прошлом году провели лесовосстановление и лесоразведение на 6,1 тыс. га. "С 2016-го площади под посадку увеличились почти в два раза. Лесовосстановление проводим в местах бывших рубок. Для лесоразведения принимаем земли запаса, бывшего сельхозпользования, промышленные карьеры, рекультивированные свалки, - пояснил Александр Матюшевский. - Основные лесообразующие породы - сосна, береза, черная ольха, дуб, клен и ясень".

В Брестской области лесом покрыты 1,193 млн га. Причем на каждом четвертом гектаре деревья посажены человеком. Главный лесничий обратил внимание, что с 1944 года лесистость выросла с 19,5% до 36,4%. На одного жителя юго-западного региона приходится 0,9 га леса и 180 куб.м древесного запаса.

С 2018 года в Брестском ГПЛХО используют посадочный материал с закрытой корневой системой. Получают его в специальном комплексе в Ивацевичском лесхозе. Ежегодно там выращивают 2,5 млн штук саженцев с закрытой корневой системой. Такие деревца лучше приживаются. Их посадку можно проводить не только весной, а на протяжении всего вегетационного периода. Таким способом проводится около 12% новых посадок леса.

"За последние три года выросли объемы выращивания селекционного посадочного материала для лесокультурного производства - с 1 млн штук до 2,5 млн. Помимо этого, в лесных питомниках выращивают и реализуют 60-70 видов декоративных саженцев для озеленения", - добавил Александр Матюшевский.

Для ухода за лесом в Брестской области используют 16 харвестеров и 15 форвардеров. Одна такая машина заменила опасный труд 8-10 вальщиков. Пополняется и обновляется парк оборудования и транспорта для проведения механизированных уходов за молодыми посадками. К нынешней весне лесхозы дополнительно приобретут 38 борон и культиваторов, 64 высотореза и 10 энергонасыщенных тракторов.-0-