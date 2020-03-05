Площадь лесов в Гродненской области постоянно увеличивается

5 марта, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесов в Гродненской области ежегодно увеличивается. Об этом сегодня во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе развита деревообработка. Есть несколько крупных предприятий деревообрабатывающей промышленности, ориентированных в том числе и на экспорт. Появляются и новые игроки, зачастую с участием иностранного капитала.

"Это правильно: бизнес надо строить на местном сырье. Ставка сделана на безотходное производство: для переработки отходов в топливо возводятся два пеллетных завода. Однако важно бережно использовать лес, поэтому занимаемся его разведением. В регионе для этих целей создано 9 базисных питомников", - отметил Владимир Кравцов.

По словам председателя облисполкома, несмотря на развитие сферы деревообработки, в Гродненской области площадь лесов ежегодно увеличивается в среднем на 20 тыс. га. Сегодня леса занимают около 37% территории области - около 1 млн га.

"Сохранение лесов - наша общая задача, - подчеркнул Владимир Кравцов. - Скоро начнется традиционная Неделя леса. Отрадно, что к акции с каждым годом присоединяется все больше людей. Все желающие могут навести порядок в лесах, высадить деревья. Саженцев хватит всем".-0-