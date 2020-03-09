Площадь неиспользуемой коммунальной собственности в Брестской области за год уменьшилась на 24%

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Площадь неиспользуемого в хозяйственной деятельности коммунального имущества в Брестской области за 2019 год уменьшилась на 70 тыс. кв.м, или 24%, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.

Всего за прошлый год в регионе вовлекли в хозяйственный оборот и снесли 171 тыс. кв.м неиспользуемых площадей, или 216 объектов госсобственности. В том числе 90 объектов (96 тыс. кв.м) продали на аукционных торгах, 72 (24 тыс. кв.м) снесли. Безвозмездно переданы другим организациям 27 объектов, 20 возобновили использование, 7 сданы в аренду. В результате коэффициент использования коммунальной недвижимости увеличился на 0,8% и составил 97,9%. В целом за последние пять лет площадь незадействованного имущества в регионе сократилась более чем на 30%.

"Показатели использования имущества коммунальной собственности говорят об эффективности мер местных органов власти по наведению порядка на земле. В последние годы мы закрываем меньше объектов, чем продаем. Если такая ситуация сохранится и в этом году, можно будет говорить об устойчивой положительной динамике", - отметил Павел Манько.

В тоже время за 2019 год появилось 94 тыс. кв.м новых неиспользуемых площадей. Большая их часть (87,5 тыс. кв.м) высвободилась в результате хозяйственной деятельности. Так, в одной только социальной сфере за счет оптимизации школ, клубов, бань, ФАПов, детских садов появилось около 20 тыс. кв.м свободных площадей. Почти 6,5 тыс. кв.м были переданы в коммунальную собственность организациями других форм собственности.

На начало этого года в области оставалось 245,7 тыс. кв.м неиспользуемых площадей. Треть (83 тыс. кв.м) составляют объекты бывших военных городков, пятую часть - здания социально-культурного назначения. Среди неиспользуемой недвижимости также 27,2 тыс. кв.м площадей сельскохозяйственного и 12,8 тыс. кв.м промышленного назначения. В сфере ЖКХ и бытового обслуживания готовы предложить для использования 16,2 тыс. кв.м свободных площадей.

Комитет "Брестоблимущество" и местные органы власти намерены в этом году вовлечь в хозоборот 134 объекта недвижимости, в том числе 126 - продать на аукционных торгах. Еще 69 планируется снести. К продаже уже подготовлены 60 объектов. Более половины из них выставляется с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Ожидается, что до конца месяца будут готовы к продаже остальные объекты. Параллельно вносятся изменения в условия продажи объектов в соответствии с указом №169, который значительно расширяет перечень возможных участников торгов и предоставляет покупателям неиспользуемой госсобственности дополнительные преференции.-0-