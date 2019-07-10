Площадь Победы в Минске модернизируется, но внешний облик не поменяет

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт с некоторой модернизацией площади Победы в Минске начнется уже в июле, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Татьяна Сусекова.

"Мы завершаем подготовку предпроектной документации. Параллельно с проектированием будем вести строительные работы, которые должны быть завершены 1 мая следующего года. Реставрационные работы начнем уже в этом месяце. О каких-то конкретных объемах и комплексе работ пока говорить рано. В целом под капремонт с модернизацией попадает сам монумент и нижняя ритуальная площадка с подземным переходом, - сказала Татьяна Сусекова. - Это памятник историко-культурного наследия, поэтому внешне комплекс не поменяется".

Предполагается, что к объекту будут подведены сети, для организации электроподогрева гранитной площадки монумента. Сам он будет реставрироваться, заменят стилобат (нижняя часть обелиска). "Но на сегодняшний день само задание не утверждено, конкретные виды и объемы работ тоже, как и суммы", - подчеркнула Татьяна Сусекова. Она добавила, что также необходимо увеличить мощности для обеспечения энергопитанием организаторов праздничных мероприятий у монумента. Это заказ управления культуры Мингорисполкома, Белтелерадиокомпании.

Финансирование работ будет осуществляться как за счет средств городского бюджета, так и средств, поступивших от республиканского субботника.

В обновленном виде монумент предстанет к 9 мая 2020 года, когда Беларусь будет отмечать 75-летие Великой Победы.-0-