Площадь Победы в Минске почти готова к открытию после реставрации

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершается реконструкция площади Победы, уже сняты ограждения, сообщает БЕЛТА.

Решение провести очередной капитальный ремонт с модернизацией монумента было принято год назад. Все это время памятник был недоступен для минчан и гостей столицы, но сейчас строительное ограждение уже убрано, на площадке перед отреставрированным обелиском можно видеть яркое пламя Вечного огня и высаженные ели. Других наружных изменений незаметно, поскольку большая часть того, что подлежало реставрации, воссоздана в прежнем виде.

Зато мемориальный зал в честь погибших за освобождение Беларуси Героев Советского Союза, расположенный под землей, преобразился: появилась декоративная подсветка и дополнительные капители. Здесь установлен мультимедийный экран, новые информационные стенды. Размещена экспозиция документальных фото и картин белорусских художников на военную тематику.

Как пояснял на недавней прямой телефонной линии мэр Минска Анатолий Сивак, строителям удалось справиться даже раньше срока, но необходимо было устранить некоторые мелкие недочеты, а также дать время метрополитену завершить свою часть работы. Сейчас ремонт выходов станции место "Площадь Победы" уже выполнен, приводится в порядок небольшой участок кругового подземного пешеходного перехода - он перекрыт с обеих сторон.

Монумент Победы - одна из визитных карточек Минска, историко-культурная ценность Беларуси. Его установили в 1954 году, последний раз ремонт площади и монумента проводили в 2003-м. Высота облицованного серым гранитом обелиска - около 40 м. Четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами, созданными белорусскими скульпторами. Обелиск венчает изображение ордена Победы. 3 июля 1961 года у основания обелиска зажжен Вечный огонь. Под землей монумент окружен кольцевой галереей, переходящей в круглый мемориальный зал. В центре - венок из художественного стекла с подсветкой - символ Вечного огня памяти.-0-