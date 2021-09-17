17 сентября, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Площади усыхающих сосновых насаждений в Беларуси уменьшены в 10 раз по сравнению с 2018 годом, сообщил сегодня министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на торжественном собрании ко Дню работников леса и 85-летию Ельского лесхоза.

В беседе с журналистами министр дал положительную оценку работе, которую проводят в регионе по восстановлению лесов, в том числе и из-за жука-короеда.

"В 2018 году ситуация была достаточно напряженной, был пик усыхания сосновых насаждений", - напомнил министр. Он отметил, что в настоящее время ситуация с усыханием абсолютно контролируемая. "Мы справились с этой проблемой. Площади усыхающих насаждений в сравнении с 2018 годом меньше в 10 раз", - уточнил Виталий Дрожжа.

Говоря о лесовосстановлении, министр подчеркнул, что эта работа четко регламентирована нормативными документами и идет в плановом режиме. "Это обычная работа. Все, что проводится в лесу, - абсолютно выверенная уже десятилетиями традиция. В основе всех процессов заложен один принцип - неистощимого лесопользования. Мы сегодня высаживаем новых лесов больше, чем вырубаем", - сказал Виталий Дрожжа.-0-