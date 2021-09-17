Площади усыхающих сосновых насаждений в Беларуси уменьшены в 10 раз по сравнению с 2018 годом

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 сентября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:28 На месте концлагеря "Береза-Картузская" реконструировали мемориал и создали музей Регионы
17:24 Определены победители фестиваля песни "Голоса границы" Культура
17:14 Депутат: Вахта памяти в Могилеве стала достойным примером патриотизма среди молодежи Регионы
17:01 Встреча с семьями курсантов прошла в Академии МВД в День народного единства Общество
16:50 ФОТОФАКТ: Велопробег ко Дню народного единства прошел в Минске Регионы
16:47 Соловей: День народного единства является символом главных жизненных ценностей белорусов Регионы
16:44 Строительство симуляционного центра при БелМАПО завершат в первом квартале 2022 года Общество
16:43 В Махачкале 20 детей госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции В мире
16:38 Шерстнев: несущими конструкциями государственности являются забота и бережное отношение к Родине Регионы
16:23 Площади усыхающих сосновых насаждений в Беларуси уменьшены в 10 раз по сравнению с 2018 годом Регионы
16:17 Немецкий политик: белорусы должны гордиться своими достижениями и традициями Общество
16:11 Некачественные мясные консервы обнаружили в продаже в Могилеве Происшествия
15:57 Суд арестовал первого фигуранта дела о призывах к беспорядкам на выборах в России В мире
15:56 Германия с 1 октября отменяет бесплатные тесты на COVID-19 для невакцинированных взрослых В мире
15:53 Пиневич: на Западе не заинтересованы в усилении белорусской государственности Общество
15:44 ГАИ на выходных повышенное внимание уделит трассе М6 Регионы
15:41 Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации Общество
15:39 Кочанова: День народного единства является праздником тех, кто любит свою страну Общество
15:37 Более 13,5 тыс. га новых лесов появилось в Гомельской области в январе-августе Регионы
15:33 Беларусь и австрийская земля Форарльберг договорились о новых совместных проектах в промышленности Экономика
15:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396 Общество
15:25 Таблички в честь воссоединения Беларуси установили на Старом мосту в Гродно Регионы
15:23 Историк: воссоединение Западной Беларуси с БССР стимулировало колоссальный цивилизационный скачок Общество
15:15 Еврокомиссия: газохранилища ЕС заполнены всего на 70% В мире
15:13 В НОК Беларуси состоялась встреча спортсменов с молодежным активом Минской области Общество
15:05 Червяков: залог успешного развития страны в умении работать сообща Общество
15:01 Выделено новое последствие острой формы COVID-19 В мире
15:00 Белорусская делегация примет участие в 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Экономика
14:57 ЕЭК и Секретариат ШОС подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
14:55 КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
17 сентября 2021, 16:23

Площади усыхающих сосновых насаждений в Беларуси уменьшены в 10 раз по сравнению с 2018 годом

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Площади усыхающих сосновых насаждений в Беларуси уменьшены в 10 раз по сравнению с 2018 годом, сообщил сегодня министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на торжественном собрании ко Дню работников леса и 85-летию Ельского лесхоза.

В беседе с журналистами министр дал положительную оценку работе, которую проводят в регионе по восстановлению лесов, в том числе и из-за жука-короеда.

"В 2018 году ситуация была достаточно напряженной, был пик усыхания сосновых насаждений", - напомнил министр. Он отметил, что в настоящее время ситуация с усыханием абсолютно контролируемая. "Мы справились с этой проблемой. Площади усыхающих насаждений в сравнении с 2018 годом меньше в 10 раз", - уточнил Виталий Дрожжа.

Говоря о лесовосстановлении, министр подчеркнул, что эта работа четко регламентирована нормативными документами и идет в плановом режиме. "Это обычная работа. Все, что проводится в лесу, - абсолютно выверенная уже десятилетиями традиция. В основе всех процессов заложен один принцип - неистощимого лесопользования. Мы сегодня высаживаем новых лесов больше, чем вырубаем", - сказал Виталий Дрожжа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Дрожжа Министерство лесного хозяйства
Новости рубрики Регионы
На месте концлагеря "Береза-Картузская" реконструировали мемориал и создали музей
Фото из архива Депутат: Вахта памяти в Могилеве стала достойным примером патриотизма среди молодежи
ФОТОФАКТ: Велопробег ко Дню народного единства прошел в Минске
Геннадий Соловей. Фото из архива Соловей: День народного единства является символом главных жизненных ценностей белорусов
Николай Шерстнев Шерстнев: несущими конструкциями государственности являются забота и бережное отношение к Родине
Фото из архива ГАИ на выходных повышенное внимание уделит трассе М6
Главное
Восемь предложений Беларуси. О чем говорил Лукашенко на саммите ШОС в Душанбе
ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отмечает День народного единства (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сергеенко: сегодня закладываются новые традиции независимой Беларуси
Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры
Лукашенко предложил странам ШОС создать альянс в области здравоохранения
Костевич: День народного единства станет новым поводом осознать общность мыслей и желаний белорусов
Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия 
КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление
Пиневич: на Западе не заинтересованы в усилении белорусской государственности
Немецкий политик: белорусы должны гордиться своими достижениями и традициями
Минздрав: более 1,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 сентября из-за сильных дождей и ветра
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Хренин об учениях "Запад-2021": поставленные задачи выполнены на высоком уровне
Проект для помощи уязвимым категориям граждан реализуют в Борисове
Как из польских батраков жители Западной Беларуси 17 сентября 1939 года стали хозяевами своей земли
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1979 пациентов с COVID-19, выписаны 1396
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.