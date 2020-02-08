Площади засухоустойчивых культур расширят в Гомельской области в этом году на 10%

8 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Посевные площади засухоустойчивых сельскохозяйственных культур планируют расширить в Гомельской области в этом году примерно на 10%. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Гриньков во время выездного областного семинара-совещания в Добрушском районе о подготовке к весенним полевым работам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работаем с просом, его площади расширим. Эта засухоустойчивая культура даст нам прибавку к кормам", - отметил Александр Гриньков. Что касается кукурузы, она разместится на 350 тыс. га, из них 79 тыс. га - на зерно, которое необходимо для птицеводческих предприятий, свинокомплексов, крупного рогатого скота.

По другим засухоустойчивым культурам конкретные решения будут приняты весной, в том числе после обследования озимых. "В целом площади засухоустойчивых сельскохозяйственных культур планируется расширить примерно на 10%", - добавил председатель комитета.

В регионе в этом году планируют засеять 26,9 тыс. га люцерной. "Это также даст нам больше кормов в текущем году", - пояснил Александр Гриньков.

В целом же озимый сев в области провели на площади в 295 тыс. га. Под яровой сев запланированы более 550 тыс. га. Зерновые и зернобобовые займут 124,3 тыс. га. Под картофель отведут 4,2 тыс. га, под овощи - 2 тыс. га.

Для посевной, по данным на 7 февраля, в регионе уже подготовлено свыше 40 тыс. т семян зерновых культур, что превышает задание. В хозяйствах имеется более 380 тыс. т семян многолетних трав.

На семинаре-совещании первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок напомнил руководителям районов, сельскохозяйственных служб о задаче подготовить посевные агрегаты до 1 марта. В беседе с журналистами он отметил, что в минувшем году в среднем на одно хозяйство приобрели по восемь единиц техники, в том числе почвообрабатывающие машины, тракторы.

Игорь Чеснок подчеркнул: к весенней кампании важно проработать и социальную составляющую. "Необходимо механизаторов обеспечить спецодеждой, средствами защиты, решить вопросы по технике безопасности, организовать хорошее двух-, а то и трехразовое питание, создать бытовые условия для тружеников", - пояснил он. В числе приоритетных и кадровый вопрос. "Нам нужно использовать все резервы, чтобы на определенных видах работ мы могли организовать ночные смены", - добавил первый заместитель председателя.

Участники совещания обсудили сегодня также животноводство. Во время посещения МТФ "Рассвет" ОАО "Жгунское" речь шла о соблюдении технологической дисциплины, уходе за животными, повышении качества молока. "Иногда для решения вопросов не требуется крупных финансовых вложений. В первую очередь должен быть элементарный порядок во всем, дисциплина и хозяйский подход", - обратил внимание Игорь Чеснок.-0-