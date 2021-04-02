Площадка будущей школы Гомеля станет областной молодежной стройкой

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Площадка будущей школы в 96-м микрорайоне Гомеля станет областной молодежной стройкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Строительство социально важного и необходимого в молодом микрорайоне областного центра идет в круглосуточном режиме. На объекте работает около 300 строителей. С нулевого цикла школу возводит ОАО "Строительный трест №14".

Сегодня стройка стала площадкой для практических занятий второкурсников Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа. Ребята практиковались определять марки бетонной смеси, подвижность составов, изготавливать контрольные образцы-кубы из бетона. Будущие строители ознакомились с видами работ, выполняемых на стройплощадке в настоящее время, своими глазами увидели процесс возведения социально значимого объекта, специфику производства работ так называемого нулевого цикла. Такую возможность им предоставили в "Строительном тресте №14". Учащиеся изготовили образцы - кубы, которые будут испытаны в лабораторных условиях колледжа на современном оборудовании.

Ознакомительную экскурсию на объекте для ребят из колледжа провел мастер Слуцкий Станислав. Помогали ему освоившиеся на площадке выпускник архитектурно-строительного отделения колледжа Павел Ничипорчик, работающий геодезистом на строительном объекте, и третьекурсники Виктория Концевенко и Максим Степаненко, которые проходят здесь учебную практику на получение квалификации рабочего.

"Проведение уроков в производственных условиях непосредственно на строительной площадке - одна из форм вовлечения учащихся в предстоящую профессиональную деятельность. Такие учебно-практические занятия помогают формировать у них представление о будущей профессии, закрепить знания и умения, полученные в колледже", - отметил заместитель генерального директора по идеологической работе и социальному развитию ОАО "Строительный трест №14" Дмитрий Мурашко.

По словам Дмитрия Мурашко, скоро на этой площадке будет еще больше молодежи. Задействуют бойцов студенческих отрядов БРСМ. С руководством областной организации уже идут переговоры по их формированию. Планируется, что в их состав войдут ребята из дорожно-строительного колледжа и Белорусского государственного университета транспорта.

В последние годы молодежными стройками, где трудились ребята, были детская областная клиническая больница, средняя школа в 21-м микрорайоне Гомеля и др.-0-