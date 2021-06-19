19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадка для мини-футбола появится в Дзержинске. Об этом в личном Instagram-аккаунте рассказал председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Так, Белорусская федерация футбола на безвозмездной основе готова предоставить Дзержинскому району современную площадку с искусственным покрытием размером 20x40 м для занятий мини-футболом", - говорится в публикации.

Предложение рассмотрели во время собрания специалистов районного исполнительного комитета. Принято решение до конца текущего года за счет средств местного бюджета произвести работы по изготовлению основания для укладки искусственного покрытия будущей футбольной площадки.

Объект будет доступен для всех жителей города. Он расположится на базе СШ №4 Дзержинска.-0-