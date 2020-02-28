Площадки для тенниса, тренажеры: трехэтажный спорткомплекс открыли в Калинковичах

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый спорткомплекс открыли сегодня в Калинковичах в средней школе №1, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела образования райисполкома Инна Губар.

Спортивный зал площадью около 3,5 тыс. кв.м представляет собой трехэтажный комплекс, пристроенный к школе. На третьем этаже расположен зал для занятий настольным теннисом, на втором - тренажерный и выставочный залы. Сегодня здесь открыли первую экспозицию о спортивных достижениях уроженцев района. На первом этаже - спортивные залы и подсобные помещения. Отдельное пространство предусмотрено для детей с ослабленным здоровьем - специальной группы. Для комфортной подготовки к занятиям и сборов после них обустроены раздевалки с душевыми. Будет работать и кабинет медицинского работника.

Спортзал открыли в торжественной обстановке. Объект стал долгожданным для школы. Фактически полноценного спортзала здесь не было с 2006 года, когда снесли старую постройку. С тех пор занятия физкультуры проходили в приспособленном помещении из нескольких совмещенных учебных. Были задействованы также площади расположенной в радиусе полукилометра спортивной школы.

В райисполкоме уверены, что расположенный в центре города комплекс будет востребован. "Организуем спортивные секции. Например, есть отличные условия для полноценных занятий по настольному теннису. В вечернее время рады видеть здесь детей и родителей, будем приглашать ребят из других школ", - поделилась Инна Губар. К комплексу прилегает открытая площадка с искусственным покрытием для юных футболистов. Поэтому в актуальности и востребованности комплекса в райисполкоме не сомневаются.

Средняя школа №1 в Калинковичах была построена в 1998 году. В настоящее время здесь обучаются более 950 детей.-0-