Площадки под фудтраки выставили на аукцион в Бресте

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский городской центр по управлению недвижимостью проведет 13 апреля аукционные торги на право аренды открытых площадок с покрытием, расположенных на землях общего пользования, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист БГЦН Ирина Романова.

На торги выставлено 14 лотов, из них 8 - на право круглогодичной аренды площадок под мини-кафе (фудтраки) в разных районах города. Кафе-фургоны с мобильной кухней для торговли едой и напитками быстрого приготовления могут разместиться на открытых площадках по улицам Янки Купалы, Вульковской, Речицкой, Орловской, Чичерина, Жукова, Писателя Смирнова. Площадь выставленных на торги объектов - от 15 кв.м до 30 кв.м, начальная цена лотов - от Br63 до Br126.

Фудтраки - модное и сравнительно новое для Беларуси направление. Особенно актуальны они в теплое время года, когда люди больше гуляют и путешествуют, ищут места, где можно быстро и вкусно перекусить. Опыт работы с мобильными торговыми объектами в республике уже есть, в частности, в Минске и Гродно. В Брестском регионе этот вид бизнеса еще только набирает популярность.

"Мини-кафе на колесах дополняют инфраструктуру города, особенно там, где проблематично размещение стационарных объектов общепита, а спрос неравномерен в течение года. Некоторые фудтраки имеют настолько необычный, оригинальный, стилизованный вид, что становятся узнаваемым штрихом в лице города, добавляют ему атмосферности. Кафе-фургоны используют как крупные предприятия общественного питания, так и непрофильные компании. Брендированные авто становятся для них и источником дополнительного дохода, и способом дополнительной рекламы, а также создают удобства клиентам", - отметила Ирина Романова.

Кроме того, на торгах 13 апреля можно будет приобрести право сезонной аренды (с 1 мая по 30 сентября) открытой площадки под летнее кафе. Она расположена в районе озер по Ковельскому шоссе (у автопарковки). Начальная цена лота - Br274. В микрорайонах Южный и Восток предлагается две площадки для размещения лотков с плодоовощной продукцией. На Набережной Франциска Скорины расположены две предлагаемые в аренду за Br21 площадки под торговлю с тележек. На мини-рынке "Граевский" можно купить право аренды площадки для обслуживания автомобилей. Начальная цена - Br153.

Заявления на участие в аукционных торгах принимаются до 17.00 7 апреля в Брестском городском центре по управлению недвижимостью. Там обратили внимание, что внешний вид и оформление объектов, размещаемых на площадках, сдаваемых в аренду с аукциона, нужно будет согласовать с управлением архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома.-0-