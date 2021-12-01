Плотнее застройка, снос бывших производств: как изменится район вблизи пр. Жукова - ж/д Минск-Брест

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования территории в границах пр. Жукова - железной дороги Минск-Брест - пер. Софьи Ковалевской - ул. Попова - границы производственной зоны 175 ПЗ-в - ул. Железнодорожной внесены изменения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 16 сентября 2021 года №2725 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Территория в границах проектирования составляет 79,7 га, в основном это смешанная жилая застройка, которая примыкает к одной из главных магистралей города - проспекту Жукова. В основном негативное влияние на проектируемую территорию оказывают: прилегающая застройка производственной зоны (грузовой автопарк "Автосила", комбинат силикатных изделий, объединение "Горизонт" и др.), железная дорога (остановка электрички "Столичный", сортировочная станция, подъездные железнодорожные пути к промпредприятиям), существующие производственные и коммунальные предприятия в границах проектирования (производственные базы "Трест №15" Спецстрой", "Минскдрев", "Минсккоммунтеплосеть", "Промтехмонтаж" и др., которые подлежат выносу ввиду несоответствия регламентам генерального плана города Минска).

Предполагается трансформация промышленной и коммунальной застройки, несоответствующей регламентам, в жилую и общественную (всего жилые площади увеличатся более чем на 10 га). Основные преобразования коснутся производственных территорий на ул. Минина. А площадка выносимого промышленного предприятия в наиболее удобно расположенной центральной части района с хорошей транспортной и пешеходной доступностью - на пересечении улиц Минина и Попова - станет центром жилого района. Здесь же запланировано размещение детского сада на 320 мест.

Малоэтажная застройка частично будет реконструирована в многоквартирную высоко и среднеплотную (объемы нового многоквартирного жилья составят 120,6 тыс. кв.м), часть домов усадебного типа сохранится, их количество даже вырастет. При этом в таком соседстве будут исключены контрастные высоты и доминанты застройки. Существующие улицы в кварталах усадебной застройки предлагается благоустроить, озеленить, добавить детские и спортивные площадки для местного населения.

В многоквартирные дома будут интегрированы объекты общественного назначения. Численность населения, как ожидается, вырастет с 2,7 тыс. до 6,9 тыс.

Детскую хореографическую школу №1 предложено преобразовать в учреждение общего среднего образования мощностью до 760 учащихся, до перепрофилирования возможна ее реконструкция с увеличением параметров застройки и модернизация. А новую хореографическую школу планируется построить на другом участке в границах детального плана - как обременение при комплексном освоении территории под жилье.

Реализация проекта рассчитана до 2030 года, а первоочередные мероприятия запланированы на 2025 год: ввод 113,3 тыс. кв.м многоквартирного жилфонда; 0,5 тыс. кв.м новой усадебной застройки; прирост за счет реконструкции существующих усадеб на 3 тыс. кв.м; строительство детского сада и новой хореографической школы, перепрофилирование старой, ввод учебных корпусов с испытательным центром по ранее разработанному проекту научно-проектно-производственного РУП "Стройтехнорм".

Городская магистраль в перспективе будет реконструирована и пройдет максимально близко к железной дороге. Поэтому после 2030 года предполагается снос усадебной застройки по трассам улиц Машинистов и Автодоровской.

Сохранятся объекты, имеющие историческую ценность: вспомогательные корпуса железнодорожной больницы, водонапорная башня, братская могила. А также не затронут преобразования скверы по улицам Малая, Минина и Железнодорожная.-0-