По инициативе прокуратуры частное учреждение "Центр городской жизни" в Гродно ликвидировано

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По инициативе прокуратуры Гродно частное культурно-просветительское учреждение "Центр городской жизни" ликвидировано в связи с грубым нарушением законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Одним из видов деятельности юрлица, учредителем и директором которого является Можейко П.И, была организация профессиональных выставок, конгрессов, конференций, деловых встреч.

"В марте в помещении по ул.Кирова в Гродно, которое арендовал Можейко, на выставке картин, фотоматериалов и других экспонатов публично демонстрировалось живописное полотно с изображением Евгения Жихаря, выполненное художником Александром Пушкиным", - рассказали в прокуратуре. Там напомнили, что Евгений Жихарь во время немецкой оккупации прошел обучение в специальном десантном батальоне "Дальвитц" разведывательно-диверсионного подразделения "Абвера". В декабре 1944 года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года, возглавив отряд из бывших полицаев и других предателей численностью 25-30 человек, в течение 9 лет на территории Поставского района совершал убийства милиционеров, партийных и государственных деятелей, поджоги административных зданий, диверсии на железной дороге.

"На выставке Пушкин, говоря о Жихаре, назвал его человеком из белорусского сопротивления, борцом с большевиками. Тем самым он прославлял того, кто участвовал в деятельности нацистских организаций, признанных виновными в военных преступлениях. Фактически под видом художественной выставки реализованы деструктивные идеи, направленные на героизацию военных преступников, оправдание геноцида белорусского народа и реабилитацию нацизма", - отметили в прокуратуре.

Прокурор города Гродно на основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" подготовил и направил в экономический суд Гродненской области исковое заявление о ликвидации культурно-просветительского частного учреждения "Центр городской жизни" в связи с грубым нарушением законодательства. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора в полном объеме.-0-