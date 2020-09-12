По миллиону на школу, больницу и спортплощадки - Гомелю к 878-летию подарили сертификаты

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в 878-й День города вручил три сертификата на Br1 млн каждый на развитие социальной инфраструктуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Эти средства пойдут на строительство средней школы в 96-м микрорайоне Гомеля, обустройство четырех спортивных площадок (по одной в каждом районе города) и реконструкцию приемного отделения больницы скорой медицинской помощи.

В своем приветствии председатель Гомельского облисполкома отметил, что искренне рад разделить с горожанами этот праздник. Не касаясь исторических дат, Геннадий Соловей остановился на событиях, участниками которых стали современники. "Только все вместе жители областного центра создают атмосферу города: комфортную и уютную для жизни. За последние год-два в Гомеле открылось много социальных объектов: три детских садика в Новобелицком районе, бассейн, многофункциональный спортивный комплекс, лыжероллерная трасса, крытый футбольный манеж, поликлиника с комплексом центров коллективного пользования для жителей Гомеля и Гомельского района, школа в новом микрорайоне, куда 1 сентября пошли более тысячи детей. И все это делаете вы своим талантом, своими руками. У вас нет времени на пустые разговоры, бессмысленные цепи и хождения под чужую диктовку. Вы стремитесь к созиданию во имя процветания и во благо каждого из здесь живущих", - обратился к горожанам губернатор.

Председатель Гомельского облисполкома подчеркнул: город и регион не планируют останавливаться на достигнутом. В перспективе - строительство в Гомеле трех детских садиков. Этим летом заложили первый камень в основание новой школы в микрорайоне Хутор областного центра. Приоритетом остается строительство и ремонт медицинских учреждений: в разработке несколько важных проектов. Вплотную подобрались к Восточному обходу. Не снимается с повестки дня возвращение в строй бассейна "Дельфин", вовлечение в хозяйственный оборот недостроя на улице братьев Лизюковых. "Кому-то этот список может показаться невыполнимым, но уверен: вместе мы все сможем. Я заручился поддержкой главы государства, и череда открытий важных для города и области объектов продолжится", - отметил Геннадий Соловей.

По словам губернатора, хватает направлений, по которым еще многое необходимо сделать. "Останемся реалистами: будем решать проблемы, следовать намеченным планам, строить мирную, счастливую и процветающую Беларусь!" - резюмировал Геннадий Соловей.-0-