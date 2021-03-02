По некоторым адресам в Минске для устранения повреждения отключат отопление

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские тепловые сети "Минскэнерго" для ликвидации повреждения отключат сегодня теплоснабжение в некоторых жилых домах, детских садах, школе и поликлинике, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Отключение теплоснабжения планируется до 20:00 по следующим адресам: ул. Плеханова 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; ул. Якубова 48 к.1, 2, 3, 4, 52; пр. Рокоссовского 102.
Также под отключение тепла попадают детские сады, школа и поликлиника по адресам: ул. Плеханова, 109; ул. Плеханова, 105а; ул. Якубова, 44; ул. Плеханова, 107; ул. Плеханова, 127.
РУП "Минскэнерго" приносит свои извинения за временные неудобства.-0-