По некоторым маршрутам транспорт Минска 25 апреля пойдет по графику буднего дня

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день проведения республиканского субботника 25 апреля работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику субботы, за исключением некоторых маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

По графику буднего дня пойдут автобусы маршрутов №№ 45, 82С, 108, 108П, 108Д, 84, 122Э, 137, 138, 149, 2С, 21, 72, 48, 66, 129, 79, 79Д, 13, 35; троллейбусы маршрутов №№ 8, 77, 17, 92.

Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №№ 1, 7, 7А, 85С, 90, 96, 97, 104, 127, 43Д, 74С, 30С, 42, 54, 62Э, 107, 126, 144С, 159, 56, 61, 67, 70, 73, 88С, 106, 112С. 123, 15, 25, 113С, 135, 153, 156Э. Больше троллейбусов пойдет по маршрутам №№ 5, 27, 30, 67, 10, 32, 53, 64, 25, 57, 41Д, 42, 46, и больше трамваев - по маршрутам №№ 1, 3, 6.

В этот день отменяется движение автобусного маршрута №148С "ДС Шабаны - Ландера" (обычно он ходит в выходные дни).

Актуальную информацию о движении наземного пассажирского транспорта Минска пассажиры могут найти в разделе "Расписание" на сайте предприятия "Минсктранс".-0-