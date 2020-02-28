По социальному проекту "Я вижу!" проверили зрение у более чем 14 тыс. детей Витебской области

28 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Белорусский детский фонд и компания А1 подвели итоги масштабного благотворительного проекта "Я вижу!", который в 2019 году реализовывался в Витебской области. С марта по декабрь мобильные бригады офтальмологов провели диагностику зрения у 14685 сельских школьников из 21 района, сообщили БЕЛТА в компании.

Участники проекта - ученики сельских школ, расположенных далеко от крупных населенных пунктов, в которых работают врачи-офтальмологи. Поэтому важно было оказать помощь именно сельским школьникам по месту их проживания и учебы. Мобильные бригады врачей-офтальмологов со всем необходимым оборудованием приезжали прямо в учреждения образования.

"Врачи-офтальмологи посетили 178 школ и обследовали зрение у более 14 тыс. детей. По результатам диагностики у 29,5% из числа осмотренных выявлены различные патологии зрения, причем у 1749 детей (11,9 %) нарушения зрения диагностированы впервые. 1627 учащихся (37,5% от числа детей), у которых были выявлены те или иные патологии, нуждались в очковой коррекции", - отметили организаторы.

За четыре года реализации проект "Я вижу!" стал одной из самых масштабных социально-благотворительных инициатив в Беларуси. За это время 35 врачей-офтальмологов посетили 693 школы в 62 районах четырех областей Беларуси и обследовали зрение у более 51 тыс. учащихся. По завершении социального проекта все современное диагностическое офтальмологическое оборудование, закупленное организаторами, передано в учреждения здравоохранения областей Беларуси. Данные, полученные врачами во время работы в районах, находятся в информационной базе областных больниц, главных управлений по здравоохранению облисполкомов и будут использоваться специалистами.-0-