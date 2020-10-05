5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Во время комплексной проверки безопасности системы водоснабжения Минска и обстоятельств, которые привели к недавним аварийным ситуациям, были установлены системные нарушения в деятельности государственных органов и организаций.

В частности, как сообщает Генпрокуратура, КУП "Минскводоканал" длительное время не обеспечивало соблюдение технологических регламентов при выполнении ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. Темпы модернизации при этом были явно недостаточными.

Как оказалось, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы.

Грубые нарушения и бездействие выявлены и в работе санитарно-гигиенической службы Минска.

По требованию Генеральной прокуратуры Минский горисполком и Министерство здравоохранения приняли комплексные меры по устранению нарушений. Новые руководители служб наладили должный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения. Выработан алгоритм взаимодействия экстренных служб по недопущению и минимизации чрезвычайных происшествий.

"Населению оперативно и в полном объеме будет предоставляться информация о возникающих проблемах и доступе к резервным источникам воды", - добавили в надзорном ведомстве.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Минский горисполком уже активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды.

Реализацию мер в сфере снабжения населения качественной питьевой водой органы прокуратуры взяли на контроль.-0-