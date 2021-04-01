По требованию транспортной прокуратуры работникам "Минскметростроя" выплатили зарплату

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию Минской транспортной прокуратуры работникам УП "Минскметрострой" выплачена заработная плата, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

"Минская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о труде в строительном коммунальном унитарном предприятии "Минскметрострой". Поводом для проверки стала опубликованная 30 марта 2021 года в сети Интернет информация о задержке выплаты заработной платы на предприятии", - сообщили в прокуратуре.

Из статьи следовало, что работники "Минскметростроя" должны были получить деньги еще 25 марта. Одновременно автор материала сообщал, что к настоящему времени задолженность по зарплате начали погашать.

В ходе надзорной деятельности прокуратура установила, что на предприятии действительно допущено нарушение законодательства о труде. Так, коллективным договором УП "Минскметрострой" определено, что заработная плата выплачивается работникам контрактной формы найма один раз - 25 числа месяца, следующего за отработанным. По состоянию на 30 марта 2021 года в УП деньги работникам за февраль 2021 года не выплатили.

Для устранения выявленного нарушения Минская транспортная прокуратура вынесла предписание генеральному директору УП "Минскметрострой" - в этот же день требования прокурора были выполнены и выплачены деньги всем работникам предприятия.-0-