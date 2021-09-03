3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По ул. Я. Коласа в Минске остановилось движение трамваев, их временно направляют только до разворотного кольца, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

"С 17.40 на ул. Я.Коласа в направлении Зеленого Луга произошла остановка движения трамваев на маршрутах №№1,5,6,11. Движение маршрутов №№1,6 организовано до РК "Озеро", маршрута №5 - до РК "Змитрока Бядули", - уточнили на предприятии.

Кроме того, организован временный автобусный маршрут №906.

Пассажиров просят учитывать данную информацию.-0-