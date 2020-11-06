По Витебску проедет маршрутка МЧС, где проезд можно оплатить сигаретой

6 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске проведут необычную акцию: парк маршрутных такси пополнит микроавтобус МЧС, сообщили БЕЛТА в областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отправится необычная маршрутка в 10.30 от железнодорожного вокзала, конечной станцией будет центр безопасности. Стоимость проезда составит одну сигарету. Внимание жителей и гостей города привлечет и тематическое оформление транспортного средства, которое призовет отказаться от опасной привычки курить в постели.

Будет интересно и во время самой поездки. "Провести с пользой время в пути пассажирам безопасной маршрутки помогут спасатели: каждый сможет принять участие в розыгрыше призов и побороться за главную награду - абонемент на посещение тренажерного зала Витебского центрального спортивного комплекса. Для всех, кто прибудет на конечную станцию, предложат бесплатную экскурсию в центр безопасности", - отметили в областном управлении МЧС.

Мероприятие пройдет во время республиканской акции "Не прожигай свою жизнь". Она направлена на профилактику основной причины пожаров и гибели людей от них - неосторожного обращения с огнем при курении. В текущем году в Витебской области непотушенная сигарета стала причиной 185 пожаров.-0-