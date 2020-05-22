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22 мая 2020, 16:53

По воде и заповедным тропам: новые экологические маршруты разрабатывают в заказнике "Выдрица"

Фото из архива
Фото из архива

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заказник республиканского значения "Выдрица" разрабатывает два новых эколого-туристических маршрута, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор государственного природоохранного учреждения Алексей Шутов.

Первый из планируемых маршрутов - облегченный, длиной 4 км. Однако, несмотря на небольшую протяженность, он насыщен интересными объектами. Как заверяет Алексей Шутов, этот водно-пеший маршрут понравится и взрослым, и детям.

Второе направление объединит эколого-туристический и исторический векторы. Его протяженность порядка 9 км. Старт - у базы отдыха "Уречье" от памятника павшим воинам-освободителям. Его перенесли сюда с территории, где сейчас завершается строительство мемориального комплекса на месте сожженной в годы войны деревни Ола.

Напротив базы отдыха находится место затопления бронекатера Днепровской военной флотилии во время операции "Багратион". Сюда от "Уречья" гостей переправят на лодке. Затем путь проляжет по лесу. Из специальных мест им предложат понаблюдать за краснокнижными животными, рассмотреть редкие растения. Здесь можно будет увидеть черного аиста, змееяда, коростеля, серого журавля, зимородка, болотную черепаху. Конечная точка - мемориальный комплекс в деревне Ола.

"Маршрут достаточно протяженный, поэтому по пути следования продумываем промежуточные пункты для остановки и отдыха", - рассказал директор заказника. Примерное открытие маршрутов - июнь-июль.

Нынешние маршруты проходят у озер Кривицкое и Белогорское. У водоемов обустроены места отдыха с беседками, навесами, парковками и кострищами.

В условиях нынешней эпидемиологической обстановки в заказнике наступило небольшое затишье, сейчас здесь реализуют несколько проектов по благоустройству. "Подготавливаемся к приему посетителей - что-то ремонтируем, что-то подкрашиваем. Недавно соорудили локацию с чучелами животных возле кормушки. Получилась интересная фотозона", - рассказал Алексей Шутов.

С местными властями прорабатывается вопрос создания экстремальной полосы препятствий. По мнению администрации, это станет одной из фишек заказника. Она может разместиться по периметру территории базы отдыха. Здесь любители острых ощущений смогут проверить себя на прочность. Перепады местности позволяют создать препятствия разного уровня сложности.

Заказник "Выдрица" общей площадью 17 560 га расположен на территории Жлобинского и Светлогорского районов.

Как отметил председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, новые маршруты, а также экологические тропы в регионе инициируются для экологического просвещения, воспитания и развития зеленого туризма.

Список зеленых маршрутов, экологических троп, обустроенных на особо охраняемых природных территориях Гомельской области, включает около 20 позиций. Это водные, лесные, луговые маршруты, сафари-путешествия и др. Ежегодно любителям экологичного и познавательного отдыха на природе предлагают новые направления.-0-

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