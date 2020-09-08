По всей Гомельской области приступили к севу озимых зерновых

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии всех районов Гомельской области приступили к севу озимых зерновых культур, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

В юго-восточном регионе озимые зерновые посеяны на 12,2 тыс. га, или 5% от планового задания. Площади, отведенные под тритикале, засеяны на 3%, под рожь - на 4%, под пшеницу - на 9%. Стремительные темпы набрали Мозырский и Наровлянский районы, где озимыми засеяны 15% и 16% площадей от плана соответственно.

В самом разгаре уборка кукурузы на силос. "Продолжается заготовка кормов. Это одно из основных направлений, на которых мы сейчас акцентируем внимание. Хозяйства закладывают силосную массу, в частности кукурузную. Убрано 72,6 тыс. га кукурузы на силос, заготовлено 1,227 млн т", - отметили в управлении.

Задание по заготовке силоса выполнено на 22%. Аграрии заложили на одну условную голову 11,82 ц кормовых единиц. Это на 2,8 ц кормовых единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Небольшими партиями в хозяйствах региона убирают овощи. По области убрано около 16% посевных площадей лука. Значительно опережает остальные Гомельский район, где этот овощ собрали примерно с трети площадей: 78 га из 282 га. В области картофель выкопан на 243 га, или 6% общей площади.-0-