Победителей конкурса и трудовые династии будут чествовать в Витебске

1 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня будут чествовать трудовые династии и победителей конкурса профмастерства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.
Праздник труда пройдет на площади Победы с участием руководства Витебского областного объединения и отраслевых профсоюзов, представителей власти, трудовых коллективов. В мероприятии примут участие около 2 тыс. человек. В торжественной обстановке поздравления будут принимать трудовые династии региона, активисты профсоюзного движения, победители конкурса профессионального мастерства "Мастер года Витебщины - 2018". По окончании торжественной части на площади гостей ждет спортивно-развлекательный праздник с конкурсами и состязаниями, также будут работать бесплатные аттракционы.
В преддверии Праздника труда с участием трудовых коллективов состоялась церемония занесения победителей соревнования по итогам работы за 2018 год на Доску почета Витебской области и Витебска.-0-
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