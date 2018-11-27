Победителей конкурса "Маленькие гомельчане" назовут 1 декабря

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финал городского детского конкурса артистического мастерства и грации "Маленькие гомельчане" пройдет в Городском центре культуры 1 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер проекта, руководитель Гомельского филиала подиум-школы Сергея Нагорного Юлия Дашкевич.

В конкурсе, который станет уже одиннадцатым по счету, принимают участие дети в возрасте от 8 до 11 лет. За титул "Маленькая гомельчанка" поспорят 7 юных леди. На титул "Маленький гомельчанин" претендуют 6 джентльменов. Среди тех, кто выйдет на подиум, начинающие гимнасты и модели, музыканты, рукодельницы, паркурщик, хоккеист.

Концепция нынешнего конкурса подчинена истории о Мэри Поппинс. Юные участники презентуют себя в "Визитной карточке", продемонстрируют свои таланты и способности в тематическом дефиле, выходе в костюмах из подручных материалов и вечерних нарядах, а также в хореографической постановке.

Обладателей титулов "Маленькая гомельчанка" и "Маленький гомельчанин" назовут по сумме баллов, набранных во всех этапах конкурса. Также жюри присудит 15 поощрительных номинаций.

"Интерес к конкурсу растет из года в год. К примеру, на кастинг в октябре этого года пришли почти 50 юных жителей областного центра. Определиться с выбором финалистов жюри было непросто", - отметила Юлия Дашкевич.

Организаторами конкурса выступают Городской центр культуры и Гомельский филиал подиум-школы Сергея Нагорного.-0-