Победителей конкурса "Минский мастер-2019" назовут 13 сентября

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей городского конкурса профессионального мастерства "Минский мастер-2019" назовут 13 сентября в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, сообщила БЕЛТА заведующая пресс-службой Минского городского объединения профсоюзов Жанна Юран.

Лучшие работники получат традиционную памятную ленту победителя и ценный подарок. Для всех участников торжественной церемонии - родных и коллег победителей, руководителей управлений Мингорисполкома и представителей столичных отраслевых профсоюзов - подготовят большую концертную программу, во время которой выступят звезды белорусской эстрады.

До церемонии награждения в колонном зале Дворца профсоюзов будет проходить выставка, которая представит этапы конкурса "Минский мастер" и победителей.

В отборе по 39 наиболее массовым профессиям приняли участие около 16 тыс. работников, из которых в финал вышли 620 конкурсантов. В итоге определены 39 победителей. Среди них молодежь до 31 года представляют 10 человек.

Конкурс организует и проводит Минское городское объединение профсоюзов совместно с Мингорисполкомом с 2004 года. За это время в нем поучаствовали более 264 тыс. человек, звания "Минский мастер" удостоены 564 из них.-0-