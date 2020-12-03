Победителей конкурса среди региональных СМИ наградили в Бресте

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня наградили победителей ежегодного соревнования среди редакций областных, объединенных, районных и городских газет, телевидения и радио, журналистов Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась в 17-й раз. С учетом эпидситуации награждение решили разделить на три этапа. Сегодня в стенах экспозиции "Музей войны - территория мира" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" чествовали журналистов областного центра. В ближайшее время награждения пройдут также в Пинске и Кобрине.

Конкурс среди профессиональных коллективов и журналистов проводился почти по двум десяткам номинаций. Кроме того, было учреждено более 10 специальных дипломов. Так, победу среди редакций телевидения и радио разделили телерадиокомпания "Брест" и ТРК "Пинск". Лучшими среди районок признаны "Драгічынскі веснік" и "Голас часу" из Малориты. Диплом и денежную премию в своей номинации получит редакция барановичской объединенной газеты "Наш край".

Впервые в этом году обладателем спецдиплома стал блогер. Алексея Голикова отметили "за активную работу в блогосфере по освещению общественно-политической жизни региона". Собственный корреспондент "Настаўніцкай газеты" Сергей Гришкевич удостоен специального диплома "за активную гражданскую и журналистскую позицию по представлению интересов государственности в российском информационном пространстве". Премиями и дипломами победителей соревнования отмечены трое журналистов областной газеты "Заря", творческая группа брестской радиостанции "Город ФМ".

"Этот год был годом проверки на гражданскую зрелость, мудрость, профессионализм. Мы привыкли говорить, что средства массовой информации являются четвертой властью, но не вникали в суть этого понятия. Как оказалось, действительно, влияние СМИ, другого информационного контента очень велико, а в определенные моменты - решающе. И хочу сказать, что люди, которые этим занимаются в Брестской области, настоящие профессионалы", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

За все время проведения областного конкурса более 500 журналистов и редакций региональных СМИ стали его победителями и лауреатами.

В Брестской области зарегистрировано 77 периодических печатных изданий, в том числе 60 газет (из них 19 общественно-политических, учредителями которых являются местные органы власти), 15 журналов и два каталога. Общий разовый тираж государственных газет составляет 115 тыс. экземпляров. Также работают пять государственных и четыре негосударственных телерадиокомпании, четыре радиопрограммы.-0-