Победителей конкурса "Волонтер года - 2019" чествовали в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2019" чествовали в Минске, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения в торговом центре "Столица".

Традиционно итоги конкурса подводятся в Международный день добровольцев. В этом году проект проходит под патронатом Белорусского республиканского союза молодежи и Министерства образования. Он объединил волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце", Белорусского общества Красного Креста, Ассоциации клубов ЮНЕСКО, волонтерских центров учреждений высшего образования и других организаций. Всего в финале конкурса участвовали 64 работы.

"Экспертному жюри, в которое вошли наши партнерские организации, представители министерств и ведомств, было непросто выбрать победителей. На самом деле, мы смотрели не на количество мероприятий в той или иной категории, где участвовали наши ребята, а именно на их отношение к такой добровольческой деятельности. И в этом году мы выбрали лучших волонтеров как из крупных городов, так и из небольших деревень. Это люди, которые уже не мыслят своей жизни без доброго дела", - рассказала координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Александра Гончарова.

В номинации "Личный вклад" победителями признаны: ученик средней школы городского поселка Домачево Брестского района Владислав Терешко и ученица СШ №121 Минска Дарья Зюзькевич, учащаяся Социально-гуманитарного колледжа Могилевского государственного университета им. Кулешова Лилия Домнич, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Танка Виолетта Алешкевич, заместитель начальника механосборочного цеха №1 ОАО "Борисовский завод агрегатов" Максим Косович.

В номинации "Лучший волонтерский отряд" лучшими стали: волонтерский отряд "Рука в руке" Жемчужненской средней школы Барановичского района, "Дорогою добра" средней школы №4 города Осиповичи, "От сердца к сердцу" Белорусско-Российского университета, "Седьмое небо" ОАО "Гомельский завод литья и нормалей".

В номинации "Лучший имиджевый плакат" победителем стала студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Маргарита Зеленкевич, в номинации "Лучшая обучающая программа для волонтеров" - "Школа волонтера", разработанная студенткой Брестского государственного университета им. Пушкина, командиром волонтерского отряда "Iмкненне" при Московском районном комитете БРСМ города Бреста Илианой Дочевой, в номинации "Лучшая группа в социальной сети" - благотворительное волонтерское движение "Добряки" Витебской области и волонтерский отряд "Продвижение" Остринской средней школы имени Пашкевич Щучинского района.

Финальное мероприятие объединило в Минске более 200 волонтеров со всей страны. Перед началом церемонии награждения были презентованы лучшие анимационные волонтерские практики из регионов: изотерапия, клоунотерапия, мастер-классы по твистингу, изготовлению елочных украшений из подручного материала и рождественских имбирных пряников. Прямо под куполом "Столицы" тимуровцы Белорусской республиканской пионерской организации развернули мастерскую Деда Мороза по изготовлению авторских новогодних рукавичек для подарков и открыли фотоателье в стиле "Тетрис челленджа".

Сегодня для ребят на базе БГПУ были организованы коммуникативные тренинги с элементами тимбилдинга, а также организована работа образовательных площадок с участием тренеров Республиканского волонтерского ресурсного центра, Офиса продвижения инициатив, ресурсного центра молодежных инициатив "Ступени", волонтерского клуба "Слон" Белорусского государственного университета культуры и искусств. Кроме того, представители волонтерских отрядов передали подарки воспитанникам трех социальных учреждений Минска и Минской области.-0-