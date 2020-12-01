Победителей конкурса "Волонтер года" наградят в Минске 4 декабря

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2020" состоится 4 декабря в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Победителей и призеров конкурса "Волонтер года" мы приглашаем в Минск. Для них подготовлена обучающая программа. На базе БГПУ имени М.Танка пройдет волонтерский интенсив с тематическими тренингами по развитию лидерства в волонтерской среде, формированию здорового образа жизни. Здесь же состоятся практические занятия по организации интерактивных праздников, программы "Равный обучает равного". Центральным событием дня станет церемония чествования лучших волонтеров и отрядов у новогодней елки, на площадке под куполом торгового центра "Столица", - рассказала Александра Гончарова. - Безусловно, накануне Международного дня добровольцев мы отметим ребят, которые трудились во время первой волны COVID-19 и продолжают помогать сегодня, а также победителей республиканского конкурса "Молодежь за чистоту городов и сел".

В связи со сложной эпидобстановкой при проведении мероприятий будут соблюдены все необходимые санитарно-гигиенические меры, в том числе масочный режим. "Хочется отметить, что в церемонии чествования примут участие молодежные творческие коллективы, Дед Мороз, Снегурочка, символ наступающего года Бычок", - добавила секретарь ЦК БРСМ.

Традиционно во время церемонии БРСМ и БРПО дадут старт республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество".

Молодежный проект "Волонтер года - 2020" был реализован с 1 октября по 20 ноября в три этапа: районный, областной и республиканский. Его участниками стали волонтеры в различных возрастных категориях: учащаяся, студенческая, работающая молодежь и волонтерское отряды общественных объединений и организаций. Накануне оргкомитет подвел итоги и определил победителей конкурса среди 88 индивидуальных и коллективных работ в следующих номинациях: "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд", "Лучшая обучающая программа для волонтеров", "Лучший имиджевый плакат" и "Лучшая волонтерская группа в социальной сети".

Ежегодный республиканский конкурс "Волонтер года - Доброе сердце" был инициирован в 2013 году и с тех пор проходил под эгидой БРСМ для участников движения "Доброе сердце". Вместе с тем уже второй год подряд проект объединяет по всей стране сотни белорусских волонтеров и волонтерских отрядов из разных добровольческих объединений.

Целью проекта является популяризация и развитие в Беларуси волонтерского движения, выявление и поощрение его лидеров, осуществляющих общественную и социально значимую деятельность. Его организатором выступает БРСМ совместно с Министерством образования, Республиканским волонтерским центром при поддержке областных и Минского городского исполнительных комитетов, общественных организаций и объединений.-0-