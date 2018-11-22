Победителей национального полуфинала конкурса антикоррупционной рекламы назвали в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генеральной прокуратуре наградили победителей и лауреатов национального полуфинала Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!", передает корреспондент БЕЛТА.

Определили сильнейших в номинациях "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик". В первой победителем полуфинала стала студентка Белгосуниверситета Анастасия Шалыгина, во второй - инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, культурно-массовой и социальной работе на кондитерской фабрике "Слодыч" Иван Шевмер.

В общении с журналистами молодой человек признался, что в своей работе пытался показать, "что проблема коррупции - в нас самих": никто никогда не исправит ситуацию, если каждый отдельный человек сам не приложит к этому усилий.

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук, награждая победителей и лауреатов, отметил, что участники своими работами помогают бороться с таким злом, как коррупция. "Мне приятно осознавать, что передо мной люди, которые на деле показывают свою ответственность перед обществом и государством", - сказал он.

Работы получились креативными, яркими и эмоциональными, отметил первый заместитель министра информации Павел Легкий. Стране нужны люди, которые станут сильными мастерами в области искусства плаката. Что касается роликов, это действительно социальная реклама, которая готова к транслированию в эфире национальных телеканалов. Первый замминистра считает, что и другим министерствам и ведомствам стоит перенять опыт проведения конкурсов, в ходе которых будет создаваться социальная реклама.

Лучшие работы выбирала национальная конкурсная комиссия. Кроме представителей Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, образования, информации, антимонопольного регулирования и торговли, ЦК БРСМ в нее вошли также профессионалы в области графического дизайна, живописи и кинематографии, в частности, член правления Белорусского союза кинематографистов Сергей Зыгмантович и председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница.

Конкурс "Вместе против коррупции!" проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Это крупнейший международный проект такого рода, привлекающий внимание молодежи к одной из наиболее острых социальных проблем.

На официальный сайт конкурса www.anticorruption.life из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана за 4 месяца поступило почти 1,5 тыс. видеороликов и 8 тыс. плакатов. От Беларуси было заявлено около 900 плакатов и 200 видеороликов, выполненных в различных жанрах, стилях и техниках. Среди участников из разных уголков страны не только учащаяся молодежь, но и работники государственных органов, предприятий, учреждений образования и общественных организаций. Победителей международного конкурса назовут в декабре в Москве.

Организатором конкурса выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации, одним из соорганизаторов - Генеральная прокуратура Беларуси.-0-