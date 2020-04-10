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10 апреля 2020, 18:09

Победителей областного конкурса "Человек года" чествовали в Могилеве

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом главному редактору дирекции телевидения РУП радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев" Андрею Скоробогатову
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом главному редактору дирекции телевидения РУП радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев" Андрею Скоробогатову

10 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Победителей ежегодного областного конкурса "Человек года Могилевщины" по итогам работы за 2019 год чествовали сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Почетного звания удостоены 15 жителей региона - руководители предприятий, организаций, работники социальной сферы и те, кто добился высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности.

Победителей поздравил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и вручил им дипломы и цветы. "Могилевская земля вырастила своих героев. Это люди разных профессий, которые по результатам работы за прошедший год достигли выдающихся показателей в своем деле, - отметил глава региона. - Благодаря их работе в 2019 году область не сдала своих позиций: положительная динамика развития наблюдается во всех отраслях. Поэтому я хочу выразить победителям огромную признательность за то, что они умеют производить продукцию промышленности, растить хлеб, воспитывать и учить детей и делать многое другое на благо нашего общества".

Во время вручения премии
Во время вручения премии

Леонид Заяц подчеркнул, что 2020 год будет особенным: он ознаменован 75-летием Великой Победы, проведением президентской избирательной кампании и является завершающим годом пятилетки. Председатель облисполкома уверен, что победители конкурса не останутся в стороне от этих событий. Он также поблагодарил трудовые коллективы, в которых работают победители, ведь от руководителей и коллег во многом завит успех отдельно взятого специалиста.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом директору Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск) Веронике Винель
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом директору Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск) Веронике Винель

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом директору частного производственно-торгового унитарного предприятия "Стальная линия" Могилевского района Владимиру Скоблику
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом директору частного производственно-торгового унитарного предприятия "Стальная линия" Могилевского района Владимиру Скоблику

Одним из победителей в номинации "Общественно-политическая деятельность" стал главный редактор дирекции телевидения РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Могилев" Андрей Скоробогатов. "Звание "Человек года Могилевщины" - это награда всему нашему творческому коллективу, который трудится по принципу теории малых дел: надо честно и достойно выполнять свою работу, и тогда все получается, решаются даже самые сложные проблемы", - уверен он.

Главный редактор дирекции телевидения РУП радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев" Андрей Скоробогатов
Главный редактор дирекции телевидения РУП радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев" Андрей Скоробогатов

Андрей Скоробогатов находится в своей должности с ноября 2010 года. В прошлом году он принимал активное участие в информационном освещении парламентской избирательной кампании и лично провел дебаты во всех 13 избирательных округах. Он зарекомендовал себя как профессионал, будучи ведущим многих телепроектов, в том числе программы "4 студия", которая позволила заявить о себе многим творческим людям региона. Кроме того, Андрей Скоробогатов стал первым журналистом Могилевской области, удостоенным нагрудного знака "Отличник телевидения и радио".

Еще одним победителем в этой номинации стал настоятель прихода Георгиевского храма Бобруйска Геннадий Вейго. "Это не только моя заслуга, но всей нашей церкви, епархии и прихода, - отметил священнослужитель. - На моем жизненном пути всегда было много помощников, людей сопричастных. И я также внес свою маленькую лепту. Награда вдохновляет на то, чтобы и дальше трудиться на ниве духовного возрождения белорусского народа".

Настоятель прихода Георгиевского храма г.Бобруйска, руководитель отдела Бобруйской епархии Геннадий Вейго
Настоятель прихода Георгиевского храма г.Бобруйска, руководитель отдела Бобруйской епархии Геннадий Вейго

"Полученное звание - высокая оценка моего труда, и я этим признанием горжусь, - подчеркнула генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич. - Прошлый год для нашего предприятия стал по всем показателям примечательным. Мы впервые за 7 лет вышли на чистую прибыль, рост заработной платы составил 130%, а по экспорту рост - 120%. Это заслуженная награда для всего коллектива".

Специальная премия Могилевского облисполкома присуждается с 2000 года. Ежегодно награду получают 15 лучших представителей региона.-0-

Фото Олега Фойницкого

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