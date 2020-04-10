Победителей областного конкурса "Человек года" чествовали в Могилеве

10 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Победителей ежегодного областного конкурса "Человек года Могилевщины" по итогам работы за 2019 год чествовали сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Почетного звания удостоены 15 жителей региона - руководители предприятий, организаций, работники социальной сферы и те, кто добился высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности.

Победителей поздравил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и вручил им дипломы и цветы. "Могилевская земля вырастила своих героев. Это люди разных профессий, которые по результатам работы за прошедший год достигли выдающихся показателей в своем деле, - отметил глава региона. - Благодаря их работе в 2019 году область не сдала своих позиций: положительная динамика развития наблюдается во всех отраслях. Поэтому я хочу выразить победителям огромную признательность за то, что они умеют производить продукцию промышленности, растить хлеб, воспитывать и учить детей и делать многое другое на благо нашего общества".

Во время вручения премии

Леонид Заяц подчеркнул, что 2020 год будет особенным: он ознаменован 75-летием Великой Победы, проведением президентской избирательной кампании и является завершающим годом пятилетки. Председатель облисполкома уверен, что победители конкурса не останутся в стороне от этих событий. Он также поблагодарил трудовые коллективы, в которых работают победители, ведь от руководителей и коллег во многом завит успех отдельно взятого специалиста.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом директору Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск) Веронике Винель

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц вручает диплом директору частного производственно-торгового унитарного предприятия "Стальная линия" Могилевского района Владимиру Скоблику

Одним из победителей в номинации "Общественно-политическая деятельность" стал главный редактор дирекции телевидения РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Могилев" Андрей Скоробогатов. "Звание "Человек года Могилевщины" - это награда всему нашему творческому коллективу, который трудится по принципу теории малых дел: надо честно и достойно выполнять свою работу, и тогда все получается, решаются даже самые сложные проблемы", - уверен он.

Главный редактор дирекции телевидения РУП радиотелецентра "Телерадиокомпания "Могилев" Андрей Скоробогатов

Андрей Скоробогатов находится в своей должности с ноября 2010 года. В прошлом году он принимал активное участие в информационном освещении парламентской избирательной кампании и лично провел дебаты во всех 13 избирательных округах. Он зарекомендовал себя как профессионал, будучи ведущим многих телепроектов, в том числе программы "4 студия", которая позволила заявить о себе многим творческим людям региона. Кроме того, Андрей Скоробогатов стал первым журналистом Могилевской области, удостоенным нагрудного знака "Отличник телевидения и радио".

Еще одним победителем в этой номинации стал настоятель прихода Георгиевского храма Бобруйска Геннадий Вейго. "Это не только моя заслуга, но всей нашей церкви, епархии и прихода, - отметил священнослужитель. - На моем жизненном пути всегда было много помощников, людей сопричастных. И я также внес свою маленькую лепту. Награда вдохновляет на то, чтобы и дальше трудиться на ниве духовного возрождения белорусского народа".

Настоятель прихода Георгиевского храма г.Бобруйска, руководитель отдела Бобруйской епархии Геннадий Вейго

"Полученное звание - высокая оценка моего труда, и я этим признанием горжусь, - подчеркнула генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич. - Прошлый год для нашего предприятия стал по всем показателям примечательным. Мы впервые за 7 лет вышли на чистую прибыль, рост заработной платы составил 130%, а по экспорту рост - 120%. Это заслуженная награда для всего коллектива".

Специальная премия Могилевского облисполкома присуждается с 2000 года. Ежегодно награду получают 15 лучших представителей региона.-0-

Фото Олега Фойницкого