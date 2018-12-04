Победителей семейной квест-эстафеты "Лига героев" определили в Витебске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители и призеры семейной спортивно-образовательной квест-эстафеты "Лига героев" определены в Витебске. Комплекты наград разыграны в восьми возрастных категориях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации спочана.

Организаторы соревнований разработали задания различной степени сложности по основам безопасности жизнедеятельности. Для прохождения квест-эстафеты команде (ребенку и взрослому) необходимо было выполнить различные по сложности интеллектуальные задачи. Интересными для детей и их родителей были задания центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Витебского областного управления МЧС.

Более семидесяти команд боролись за право стать сильнейшими в "Лиге героев". Все участники квест-эстафеты получили призы от фабрики игрушек "Полесье" и подарки от Витебского областного управления МЧС, дипломы за выполнение заданий и отличную физическую подготовку.

Квест-эстафета "Лига героев" стала заключительным мероприятием программы фестиваля культуры "Японская осень - 2018". Организаторами турнира выступили Белорусская федерация спочана (БФС), фабрика игрушек "Полесье", Витебская школа спортивного ушу (ВШСУ) и Витебское областное управление МЧС при поддержке отдела по образованию и отдела спорта и туризма Витебского горисполкома, руководства Витебской государственной академии ветеринарной медицины.-0-

Фото Белорусской федерации спочана